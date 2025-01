Madagascar: Recherche et innovation - Première édition du forum Twenex

Madagascar accueille la première édition du forum régional de la recherche et l'innovation.

Promouvoir la Recherche et l'Innovation dans le bassin Océan Indien, d'une part, et de procéder à la gestion intégrée et durable des ressources par la valorisation énergétique des déchets, d'autre part. Tels sont les objectifs du Forum régional de la Recherche et de l'Innovation qui se tient depuis hier à la bibliothèque d'Ambohitsaina, Antananarivo. Un événement de deux jours qui est organisé à travers le projet Twenex réunissant les cinq pays de la Commission de l'Océan Indien (COI).

Le forum entend servir de « plateforme d'échange et de collaboration réunissant une diversité d'acteurs régionaux engagés sur la Recherche et l'Innovation et les enjeux environnementaux. » Les parties prenantes oeuvrant dans le secteur de la valorisation et de la transformation des déchets participent actuellement à ce forum. Chercheurs, universitaires, secteur public et privé, organisations de la société civile ainsi que des partenaires techniques et financiers se mobilisent pour relever les défis environnementaux actuels.

Palpables

Le projet Twenex ou « Transformation du secteur des déchets vers un lien déchets-énergie dans la région du Sud-Ouest de l'Océan Indien (TWENex) » vise à « dynamiser les systèmes d'innovation nationaux et renforcer les capacités de recherche et d'innovation en soutenant la communauté des chercheurs. » Ce projet relatif à la transformation des déchets en énergie renouvelable, est mis en oeuvre conjointement par la Commission de l'Océan Indien et le Mauritius Research and Innovation Council (MRIC) sur financement de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) et de l'Union européenne (UE).

A Madagascar, la mise en oeuvre de ce projet est assurée par CNRIT et AIDES Développement. Les réalisations concrètes vont de l'implantation d'un laboratoire vivant produisant du biogaz et des briquettes de charbons écologiques à partir de déchets ménagers des quatre communes environnantes d'Alakamisy-Fenoarivo, à la mise en place d'une unité de production d'éthanol et de biochar issus de la transformation des déchets de fruits industriels à Toamasina.