Maroc: La protection des données personnelles, levier d'attractivité pour l'investissement (Conférence)

Casablanca — L'importance stratégique de la protection des données personnelles en tant que levier de promotion de l'investissement et d'amélioration de l'attractivité économique du Maroc, a été au centre d'une conférence organisée, mardi à Casablanca, par la Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP).

Lors de cette conférence, tenue sous le thème "La protection des données personnelles (PDP) au service de l'investissement", les intervenants ont été unanimes à souligner que la protection des données personnelles, vecteur de confiance pour les investisseurs, constitue un prérequis pour attirer davantage d'investissements étrangers et consolider la position du Maroc en tant que hub régional compétitif.

Lors de son intervention, le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, a mis en lumière les efforts engagés pour positionner l'institution en tant qu'acteur proactif et réactif, au service de la promotion de l'investissement.

"La CNDP s'aligne désormais sur les attentes des opérateurs économiques en adoptant une approche orientée vers le service", a-t-il affirmé, détaillant les initiatives prises pour renforcer l'efficacité institutionnelle. Parmi celles-ci figurent la mise en place d'un front office et d'un call center dédiés à l'accélération du traitement des demandes, ainsi qu'un engagement à publier prochainement les délais de traitement, garantissant ainsi une transparence accrue.

M. Seghrouchni a également insisté sur un principe clé : la protection des données personnelles n'est pas un frein à l'investissement, mais un levier stratégique essentiel. "En offrant des échanges de données sécurisés et fiables, elle renforce la confiance des investisseurs et favorise un environnement économique propice à l'innovation et au développement", a-t-il indiqué.

Le président de la Fédération marocaine de l'externalisation des services, Youssef Chraibi, a, pour sa part, présenté les atouts qui font du Maroc un acteur de premier plan dans le secteur de l'outsourcing.

Avec un bassin d'emplois qualifié, une compétitivité prix et des infrastructures modernes, le pays figure parmi les trois premiers créateurs d'emplois dans le secteur de l'outsourcing au niveau mondial, a-t-il fait savoir.

M. Chraibi a souligné que "La loi n°09-08 est une avancée majeure, mais sa mise en conformité et son renforcement sont indispensables pour améliorer notre compétitivité internationale".

Sur ce point, et lors d'un panel intitulé "La mise en conformité : une obligation légale et une opportunité économique", organisée dans le cadre de cette conférence, les intervenants ont détaillé les étapes essentielles pour se conformer à la loi n°09-08 : audits, cartographie des données, analyse des risques et déclaration auprès de la CNDP.

Ils ont également alerté sur les risques réputationnels et économiques d'une non-conformité, qui pourrait entraîner une baisse de la valeur des entreprises et des sanctions lourdes.

A noter que cet événement s'inscrit dans la Semaine de la protection des données à caractère personnel et coïncide avec la célébration mondiale du Data Privacy Day (28 janvier), marquant également le 15e anniversaire de la loi n°09-08, pierre angulaire de la régulation des données personnelles au Maroc.

Un des temps forts de la Semaine sera consacré à la jeunesse, avec la présentation de la plateforme "Koun3alabal", qui vise à sensibiliser les enfants et adolescents à la protection de leur vie privée numérique.