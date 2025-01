Maroc: Le pays abritera le premier bureau thématique d'ONU Tourisme en Afrique

Marrakech — Un accord de siège pour l'établissement à Rabat du premier Bureau thématique d'ONU Tourisme en Afrique, dédié au soutien de l'innovation et l'investissement dans le tourisme, a été signé mardi à Marrakech.

En vertu de cet accord, signé par la ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le secrétaire général d'ONU Tourisme, Zurab Pololikashvili, ce Bureau thématique déploiera un éventail d'activités innovantes qui visent à stimuler le secteur touristique africain.

Le Bureau organisera également des sessions de renforcement des capacités et des ateliers ciblés pour les acteurs publics et privés des États membres, ainsi que de conférences et forums sur l'innovation touristique et des concours de start-ups à l'échelle continentale.

A cette occasion, Mme Ammor a affirmé que « le choix du Maroc en tant que premier bureau thématique pour l'Afrique vient consacrer le leadership continental du Royaume en matière de développement touristique ».

« Ce Bureau œuvrera à soutenir l'agenda 2030 d'ONU Tourisme pour l'Afrique, pour faire de ce secteur productif un vecteur de développement dans le continent et ce conformément à la Vision Royale de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour une action africaine commune », a ajouté la ministre dans une déclaration à la presse.

De son côté, M. Pololikashvili a remercié le Maroc pour les efforts déployés pour l'établissement du Bureau, en indiquant que ce dernier aura pour rôle d'assurer, d'une manière décentralisée, une communication et une coordination solide et efficace avec les différents partenaires notamment les membres d'ONU Tourisme, et de contribuer aux actions menées par l'Organisation pour le développement socioéconomique des destinations touristiques africaines.

Cette signature marque un tournant dans le partenariat stratégique entre le Maroc et ONU Tourisme et ouvre la voie à une collaboration renforcée entre les États africains et l'organisation internationale, dans un contexte extrêmement positif pour le tourisme marocain.