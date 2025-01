Congo-Kinshasa: Le Gouvernement regrette les attaques contre les missions diplomatiques à Kinshasa

Le Gouvernement congolais a exprimé, mardi 28 janvier, ses regrets à la suite des actes de vandalisme que les manifestants aient commis contre les locaux de certaines représentations diplomatiques, basées à Kinshasa.

Le ministère des Affaires étrangères a lancé ce message dans un communiqué dont une copie est parvenue le même mardi à Radio Okapi.

Il a cependant assuré avoir pris les mesures pour garantir la protection des missions diplomatiques et leurs biens.

Dans ce message, le gouvernement a dit être préoccupé des manifestations déclenchées dans la capitale et à travers le pays à la suite de l'agression rwandaise.

Le Gouvernement congolais dit multiplier les efforts pour renforcer les dispositifs sécuritaires malgré la consternation de la population.

Le ministère des Affaires étrangères a en outre invité le personnel diplomatique et étranger à la prudence et à la retenue en cette période et leur remercie et renouvelle les assurances de sa haute considération.

Mécontentement de Muyaya

Sur son compte X, le porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya a condamné les actes de vandalisme et de violence constatés durant ces manifestations contre l'agression rwandaise. Il a assuré que la police nationale a rétabli l'ordre avant de renforcer le dispositif de sécurité de toutes les ambassades.

Au même moment, le vice-Premier ministre de l'Intérieur a lancé un appel au calme après que des manifestations aient dégénéré en scènes de pillages et affecté certaines ambassades, dont celles de la France, de la Belgique, et des Etats-Unis.

« Nous sommes tous mobilisés pour la défense de notre territoire, de notre patrie mais nous appelons tout le monde à des attitudes responsables. C'est notre pays, nous devons le défendre dans toutes ses provinces, il faut protéger nos villes, nos investissements, et ne pas nous attaquer à nos partenaires, aux institutions des diplomates qui sont aussi protégées », a conseillé Jacquemin Shabani.

Il a fait savoir que le Gouvernement a recouru à d'autres services pour assurer la paix et sécurité à Kinshasa, où des manifestations violentes ont été enregistrées.

Circulation perturbée dans l'Est de Kinshasa

La circulation routière a été perturbée, ce mardi matin, dans l'Est de la ville de Kinshasa, notamment dans la partie comprise entre le quartier I et l'aéroport International de Ndjili. Des jeunes venus de différents quartiers sont descendus sur le boulevard Lumumba pour protester contre la situation sécuritaire qui prévaut à Goma et apporter leur soutien aux FARDC.

Ces centaines de jeunes de Kingasani, de Bandara et de camp Ceta ont pris d'assaut le boulevard Lumumba pour organiser une marche, en protestation contre la situation sécuritaire qui prévaut actuellement à Goma, sous menace des rebelles du M23.

Scandant des chansons hostiles au Rwanda, des rameaux et autres branches d'arbre à la main, ils ont érigé des barricades, brulé des pneus jusqu'à la hauteur de l'arrêt Barriere, bien au-delà-de l'aéroport, empêchant ainsi la circulation sur ce tronçon.

La police est intervenue pour disperser ces manifestants en tirant des coups de feu en l'air au motif que cette manifestation n'ait pas été autorisée par l'autorité urbaine.

Le calme est revenu progressivement en début d'après-midi mais la circulation n'est pas totalement rétablie.