Tunisie: Renforcement du partenariat entre la STEG et General Electric pour l'avenir énergétique du pays

En marge de la quatrième édition du Sommet de l'Énergie, qui s'est tenu à Dar Salaam, en Tanzanie, les 27 et 28 janvier, Fatma Thabet Chiboub, ministre de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, a rencontré son homologue algérien, Mohamed Arkab, ministre de l'Énergie et des Mines. La rencontre a également réuni Hedi Chaâbane, directeur général des hydrocarbures.

Les deux ministres ont exprimé leur satisfaction quant à la solidité des relations bilatérales et historiques entre les deux pays, mettant en avant leur coopération dans divers domaines. Ils ont souligné la nécessité de renforcer cette collaboration, notamment dans les secteurs de l'énergie, des énergies renouvelables et des mines, en particulier pour la production et la commercialisation des hydrocarbures ainsi que pour la production et le transport d'électricité.

L'un des principaux sujets abordés a été l'avancement du projet de raccordement électrique trilatéral entre la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Ce projet stratégique vise à développer des réseaux électriques communs et à améliorer la gestion énergétique régionale.

Les deux ministres ont aussi discuté de la possibilité d'accroître la coopération dans le secteur du phosphate, compte tenu de son importance stratégique pour l'économie des deux pays.

Un autre point majeur de la visite a été la rencontre de la ministre avec Jessica Url, présidente de General Electric. Ils ont abordé les projets futurs de l'entreprise et son intérêt croissant pour renforcer ses partenariats avec la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG). Chiboub a souligné le rôle fondamental de la STEG, qui a réussi à s'imposer comme un acteur majeur en Afrique, avec des opérations dans 29 pays, en particulier dans le domaine des projets de connexion au réseau électrique. Elle a encouragé une exploration plus approfondie des opportunités pour renforcer le partenariat entre General Electric et la STEG, afin de soutenir l'ambition de la Tunisie en matière d'énergie durable et de modernisation des infrastructures.

Cette rencontre a également permis aux responsables des bailleurs de fonds de discuter des opportunités de coopération avec la Tunisie, notamment pour le financement de projets stratégiques dans le cadre de la coopération Sud-Sud.