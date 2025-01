Tunisie: Saïed - Les talents tunisiens à l'étranger, un atout pour la reconstruction nationale

Selon un communiqué de la présidence de la République, le président Kais Saïed a abordé, lors de la rencontre qui l'a réuni ce mardi 28 janvier 2025 au palais de Carthage avec Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, les résultats de la participation de la Tunisie à plusieurs conférences internationales ainsi que les échanges de visites bilatérales.

Le chef de l'État a réaffirmé les principes fondamentaux de la politique étrangère de la Tunisie, notamment l'indépendance de la décision nationale et le soutien constant à la cause palestinienne, afin que le peuple palestinien recouvre l'ensemble de ses droits légitimes et établisse son État indépendant sur l'ensemble du territoire palestinien avec Al-Quds comme capitale.

Le président de la République a également insisté sur la nécessité d'anticipation et de prévoyance, soulignant que la situation mondiale actuelle évolue à un rythme sans précédent. Les événements s'accélèrent et l'humanité aspire à un ordre international plus équitable, où l'égalité entre les nations ne se limite pas aux textes, mais se concrétise dans la réalité et dans l'action.

Par ailleurs, le chef de l'État a mis l'accent sur l'importance d'apporter un meilleur soutien aux Tunisiens résidant à l'étranger et d'imaginer de nouvelles méthodes pour leur fournir à distance les services dont ils ont besoin.

Il a salué les efforts déployés par de nombreux Tunisiens et Tunisiennes, en particulier dans les secteurs de la santé et des transports, ainsi que leurs initiatives pour lancer des projets en Tunisie.

Le président a appelé toutes les structures de l'État à lever les obstacles qui entravent ces initiatives, afin que ces compétences contribuent à la lutte pour la libération nationale et participent à la reconstruction et au développement du pays. « Les talents tunisiens à travers le monde sont inestimables et renforcent le rayonnement de la Tunisie partout dans le monde », a-t-il indiqué.