Tunisie: Dépression atmosphérique au pays - Conditions instables prévues jusqu'à mi-février

La Tunisie fait face à une période de conditions météorologiques instables, avec l'arrivée d'une dépression atmosphérique dès la nuit de mardi 28 au mercredi 29 janvier 2025.

Selon les prévisions de l'Observatoire tunisien du climat, cette dépression pourrait entraîner des pluies faibles à modérées sur diverses régions du pays, avec des intensités variant selon les zones.

Un deuxième système dépressionnaire, plus important, est attendu début février, bien qu'il reste encore incertain à 100%. Une troisième dépression est également probable vers la fin de la première décade de février, mais son occurrence n'est pas garantie.

Les pluies affecteront principalement le nord de la Tunisie, avec des quantités plus importantes attendues, tandis que les régions centrales et méridionales connaîtront des précipitations plus faibles.

Les périodes pluvieuses devraient se répartir entre le 29 janvier et le 12 février, impactant la majorité des régions tunisiennes à différents moments. Le nord sera le plus touché par ces perturbations successives, tandis que le sud pourrait connaître des conditions plus modérées.

Des chutes de neige sont également attendues sur certaines montagnes de l'ouest tunisien, notamment à Thala , Kasserine et Makthar, durant les jours froids de février, voire dès la nuit du 29 au 30 janvier.

Les autorités météorologiques rappellent que ces prévisions sont sujettes à des ajustements en fonction de l'évolution des conditions climatiques.