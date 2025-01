Tunisie: Arab Contractors compte investir dans des projets de barrages et de dessalement au pays

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Bencheikh, a accueilli, le mardi 28 janvier 2025, le président du conseil d'administration de la société égyptienne Arab Contractors, Ahmed Mostafa El-Assar, accompagné de sa délégation.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la visite officielle que la délégation de la société effectue en Tunisie du 27 au 30 janvier 2025. L'objectif de cette visite est de rouvrir le bureau de l'entreprise en Tunisie, d'explorer les opportunités de coopération dans les secteurs prioritaires et d'étudier les projets bilatéraux susceptibles d'être réalisés dans les prochains mois.

Au cours de l'entretien, le ministre a présenté aux représentants de Arab Contractors la stratégie du ministère concernant la gestion de l'eau, qui inclut la construction de barrages, le dessalement de l'eau et la transition énergétique. Il a souligné que le ministère a élaboré une stratégie pour la gestion de l'eau à l'horizon 2050, fondée sur 43 projets et 1200 mesures, développées de manière participative avec les parties prenantes. Cette approche vise à anticiper les impacts du changement climatique sur le pays et à ajuster l'équilibre entre l'offre et la demande en eau.

De son côté, Ahmed Mostafa El-Assar a exprimé la volonté de Arab Contractors de relancer ses activités en Tunisie et d'établir de nouveaux partenariats dans des domaines stratégiques, notamment la construction de stations de dessalement et de barrages. Il a également évoqué la possibilité de mettre à profit les expériences et les compétences des deux pays au service de leur intérêt mutuel.

Enfin, il a assuré que l'entreprise est prête à réaliser des études gratuites pour le ministère, en fonction de ses besoins, et à participer conjointement à des appels d'offres internationaux.