Congo-Kinshasa: L'UE octroie l'aide humanitaire de 60 millions d'euros au pays pour 2025

La Commission européenne a annoncé, mardi 28 janvier, l'octroi de l'aide humanitaire de 60 millions d'euros à la RDC pour 2025.

Selon un communiqué parvenu à Radio Okapi, cette aide de l'UE a été remise à la suite des derniers développements intervenus dans l'Est du pays et vise à renforcer l'aide d'urgence, en particulier en faveur des populations nouvellement déplacées à Goma et ses environs.

Cette consiste à la gestion des abris et des camps, des systèmes d'eau propre et latrines ainsi qu'aux rations alimentaires de base ou transferts en espèces.

Sur ce montant, il y a également l'éducation dans les situations d'urgence pour les enfants les plus vulnérables touchés par les conflits.

Donateur important pour la réponse humanitaire en RDC

Ce nouveau financement porte le montant total de l'aide humanitaire de l'UE en RDC à plus de 272 millions d'euros depuis le début de 2023 et vient s'ajouter aux vols d'aide humanitaire qui acheminent du personnel humanitaire et du fret dans l'est de la RDC.

La protection des civils reste une priorité et un point d'entrée pour les actions humanitaires financées par l'UE en RDC.

Une importance particulière est accordée au traitement des questions liées à la violence fondée sur le genre, y compris la prévention et une réponse globale intégrant la santé, la santé mentale et le soutien psychosocial, ainsi que la réponse socio-économique, dans le cadre de la réponse aux besoins humanitaires en RDC.

Entre conflit, pauvreté, malnutrition et épidémies fréquentes, les besoins humanitaires en RDC sont parmi les plus élevés au monde.

En tant que principal donateur, l'UE et ses États membres ont fourni un financement humanitaire durable depuis le début de la crise.

Avant ce dernier épisode de la crise, 800 000 personnes déplacées se trouvaient déjà autour de Goma dans des sites très peuplés pour personnes déplacées.

En l'espace de quelques jours, certains des camps qui abritaient plus de 300 000 personnes la semaine dernière sont maintenant complètement vides parce que tous leurs habitants ont fui les lignes de front.

L'accès humanitaire aux personnes les plus vulnérables a été limité et reste un défi là où des combats ont lieu. Les partenaires humanitaires estiment qu'à ce jour, plus de 480 000 personnes ont été nouvellement déplacées dans le Nord-Kivu depuis octobre 2024, en plus des 178 000 personnes nouvellement déplacées dans le Sud-Kivu. Cela s'ajoute aux 6,4 millions de personnes qui étaient déjà déplacées dans tout le pays auparavant (dont 2,9 millions de nouveaux déplacements rien qu'en 2024).