Congo-Kinshasa: L'UDS condamne la discrimination instaurée au sein de l'Union Sacrée de la Nation

Le Président National de l'Union des Démocrates Socialistes, UDS, Monsieur Crispin Kabasele Tshimanga Babanya Kabudi, se dit étonné de la discrimination instaurée depuis un certain temps par le Secrétaire Permanent de l'Union Sacrée de la Nation, l'Honorable André Mbata Mangu, depuis qu'il occupe ce poste en s'appuyant uniquement sur les regroupements et les partis politiques ayant au moins un élu à l'Assemblée Nationale et au Sénat tout en écartant tous les autres regroupements et partis politiques de l'Union Sacrée de la Nation qui n'ont aucun élu.

Il s'exprime ainsi : « Je condamne et m'oppose à la discrimination qui existe au sein de l'Union Sacrée de la Nation. Je me demande si l'Union Sacrée de la Nation est une plate-forme créée après les élections de décembre 2023 pour gouverner ou c'est une coalition électorale du Candidat numéro 20 Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa réélection. Car, par excès de zèle, le Secrétaire Permanent André Mbata Mangu n'associe plus les autres regroupements et partis politiques sans élu aux activités de l'Union Sacrée de la Nation dont ils sont, par ailleurs, membres à part entière pour avoir signé sa Charte ».

Le Président National de l'UDS renchérit en ces termes : « Le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas été exclusivement élu avec les voix des regroupements et partis politiques qui siègent actuellement à l'Assemblée Nationale dont certains chefs n'avaient même pas battu campagne en décembre 2023 pour lui. Nous les connaissons tous ».

Il conclut : « Le Secrétaire Permanent de l'Union Sacrée de la Nation André Mbata Mangu ne doit pas oublier sa traversée du désert. Juriste qu'il est, je l'invite à respecter scrupuleusement la Charte de l'Union Sacrée de la Nation. Ainsi, tous les regroupements et partis politiques de l'USN devront participer à toutes les activités de leur coalition. Comme c'est le cas de la réunion convoquée le 27 janvier 2025. Le Président de la République a besoin de soutien de toutes les Congolaises et de tous les Congolais en ce moment où notre pays est victime d'un complot international. L'Honorable Mbata Mangu ne l'ignore pas. Il doit savoir que la politique d'exclusion n'a jamais payé ».