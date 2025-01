Congo-Brazzaville: 38e anniversaire de l'Appo - Une célébration sur fond d'optimisme

L'Organisation des producteurs de pétrole africains(Appo), dont le siège est à Brazzaville, a commémoré le 27 janvier le 38e anniversaire de sa création, en présence des ambassadeurs des pays membres. Confrontés aux défis liés à l'accès au marché, à la technologie de pointe, et au financement, les membres de l'Appo comptent lancer dès le premier trimestre de cette année la Banque africaine de l'énergie(AEB).

L'Appo se veut une plateforme d'échange d'expertise et d'information dans le domaine de l'énergie. Elle a permis d'impulser notamment l'industrie pétrolière et gazière sur le continent et d'améliorer la sécurité énergétique. Avec ses dix-huit pays membres, elle représente 92% des réserves totales de l'or noir et 97% de la production totale de pétrole brut et gaz naturel en Afrique.

La cérémonie marquant le 38e anniversaire a été l'occasion de sensibiliser les diplomates à la mise en oeuvre des engagements. « Le Forum des ambassadeurs a pour objectif d'informer régulièrement les ambassadeurs et les chefs de mission des pays membres de l'Appo sur les principales questions énergétiques qui concernent l'Appo », a indiqué le secrétaire général de l'organisation, Dr Omar Farouk Ibrahim.

Le principal défi est de parvenir à lancer dès ce premier trimestre, l'AEB, à son siège à Lagos, au Nigeria, alors que le processus de création avait débuté depuis 2022 par un accord conclu entre l'Appo et la Banque africaine d'import-export (Afreximbank) basée au Caire, en Égypte. Dotée d'un capital de départ de plus de 3000 milliards FCFA, environ 5 milliards de dollars, la future institution panafricaine est censée pallier le manque d'investissements étrangers dans les énergies fossiles sur le continent, en finançant les projets pétroliers et gaziers.

Un autre défi, a ajouté le secrétaire général de l'Appo, est celui de la circulation au sein des États membres. Il a exhorté les ambassadeurs à faciliter l'octroi des visas de long séjour aux dirigeants de l'Appo pour faciliter leur mobilité. La demande semble être approuvée par les participants à l'instar de l'ambassadeur du Gabon au Congo, le doyen du corps diplomatique, René Makongo.

Dans un contexte de rareté des financements et de la volatilité du marché pétrolier et gazier au niveau mondial, les pays membres sont appelés à serrer les coudes pour faire face aux nombreux défis. Le ministre congolais des Hydrocarbures et président en exercice de l'Appo, Bruno Jean Richard Itoua, promet d'oeuvrer en faveur du lancement effectif de l'AEB et plaide pour la levée des visas entre États membres.

« Mais nous espérons que nous pourrons faire beaucoup plus que ce capital de l'AEB pour aider les pays africains, les compagnies nationales, à financer la production de pétrole et de gaz en Afrique. C'est vraiment aujourd'hui le plus grand défi que nous avons », a-t-il lancé.

Hormis la recherche de financement, la présidence congolaise compter militer pour le consensus autour de la maîtrise du marché pétrolier. Les membres de l'Appo devraient pouvoir s'accorder sur le niveau de production et le contrôle des prix des bruts, tout en harmonisant leurs politiques liées à la transition énergétique.

« L'Appo défend les intérêts de ses pays et continue de le faire dans les négociations que nous menons avec les sociétés pétrolières. C'est très important d'être unis face à toutes les sociétés pétrolières ultra puissantes qui viennent chez nous », a martelé Bruno Jean Richard Itoua