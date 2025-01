Congo-Brazzaville: Protection de l'océan - Le pays opte pour les stratégies novatrices

La ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nonault, a reçu en audience le 27 janvier à Brazzaville la présidente de la Fondation de la Mer, Sabine Roux de Bézieux, pour échanger sur les enjeux cruciaux liés à la préservation de l'océan, à la biodiversité marine ainsi que sur le rôle des ONG dans la protection de l'environnement au Congo.

Le Congo et la Fondation de la Mer ont exprimé leur volonté de continuer à travailler ensemble pour développer des solutions innovantes en renforçant la résilience des communautés côtières face aux défis environnementaux croissants. Cette résilience côtière consistera à renforcer la capacité des communautés à rebondir après des événements dangereux tels que les ouragans, les tempêtes côtières et les inondations, plutôt que de simplement réagir aux impacts.

En effet, au Congo-Brazzaville, l'océan recouvre 70% de la surface terrestre. Il constitue l'un des plus grands puits de chaleur de la planète, absorbant 90 % de l'excès de chaleur dû au changement climatique. Puits de carbone très efficace, il emprisonne également 23 % des émissions de CO2 d'origine humaine.

Réservoir principal du cycle de l'eau, l'océan est donc intimement lié au climat via ses échanges permanents avec l'atmosphère. Or, sous l'effet du réchauffement climatique, ce cycle a tendance à s'accélérer et à provoquer plus d'événements climatiques extrêmes : précipitations, sécheresses, cyclones...

Relatif à la régulation du climat, de la biodiversité marine et de la production de ressources alimentaires. « Nous avons discuté sur l'importance de l'océan et le rôle des ONG, la manière dont les ONG pouvaient travailler avec l'État, les collectivités territoriales et avec chaque citoyen ainsi qu'avec les entreprises », a déclaré Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la Mer.

L'autre point clé qui a marqué ces échanges a été le rôle des ONG dans le développement durable et la protection de l'environnement. Sur ce, la ministre a évoqué l'importance de la coopération entre les ONG, l'État et les collectivités territoriales pour renforcer les actions en faveur de la préservation des ressources naturelles du pays.

Les deux personnalités ont également posé les bases d'une collaboration renforcée entre l'État et les organisations internationales pour la préservation de l'océan et du climat, deux enjeux majeurs pour l'avenir du bassin du Congo et de la planète en faveur des ressources naturelles. C'est ainsi que Sabine Roux a partagé l'expérience de la Fondation de la Mer dans le soutien des initiatives locales, en soulignant l'importance de la sensibilisation et de la formation des communautés locales pour garantir des actions efficaces et durables.

Signalons que la Fondation de la Mer a été créée en 2015 pour répondre à l'urgence climatique et à la dégradation de la vie dans l'océan, soutenir certains acteurs locaux, mettre en oeuvre ses propres programmes pour protéger la biodiversité marine et lutter contre les pollutions en mer. Celle-ci a mené des actions pour protéger l'océan, notamment la biodiversité, lutter contre les pollutions, éduquer et sensibiliser, soutenir la recherche et l'innovation et impliquer les entreprises.