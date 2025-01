Tunisie: 5614,5 MD d'investissements déclarés au pays en 2024

En 2024, les investissements déclarés à l'échelle nationale ont atteint 5614,5 millions de dinars (MD), enregistrant une augmentation de 7,1 % par rapport à la même période de 2023. Cette hausse s'explique principalement par les progrès observés dans les secteurs des énergies renouvelables (+150 %), des services (+43 %) et de l'industrie (+3 %), selon la note statistique sur les déclarations d'investissements pour 2024, publiée mardi par l'Instance Tunisienne de l'Investissement (TIA).

Le nombre de postes d'emploi déclarés dans l'ensemble des secteurs a également progressé de 6,7 %, passant de 92 337 en 2023 à 98 557 en 2024.

La TIA a également souligné la prédominance des opérations de création, précisant que les investissements liés aux projets de création se sont élevés à 3804 MD en 2024, soit 68 % du total des investissements déclarés. Ces projets permettront la création de 71 381 emplois, représentant 72 % des postes d'emploi déclarés.

L'industrie maintient sa position dominante en termes de déclarations d'investissement

Le secteur industriel a conservé sa position dominante dans les déclarations d'investissements, représentant 52 % du total des investissements déclarés, avec une hausse de 3 % par rapport à 2023. Il demeure également un pilier majeur de la création d'emplois, avec plus de 45 000 postes prévus, soit 46 % du total des emplois à générer.

Le secteur agricole occupe la deuxième place en termes d'investissements déclarés, totalisant 1207,1 MD, ce qui représente 22 % du total. Cependant, cela marque une diminution de 13,2 % par rapport à 2023. Le secteur contribuera à la création de 16 521 emplois, soit 17 % du total des postes à créer.

Le secteur des services se classe en troisième position, avec des investissements déclarés de 1122,5 MD, représentant 20 % du total. Ces investissements ont augmenté de 43 % en 2024 par rapport à 2023, et vont permettre la création de 36 005 emplois, soit 37 % des postes déclarés.

Le secteur des énergies renouvelables a enregistré un volume d'investissements de 301,4 MD en 2024, représentant 5 % du total des investissements déclarés.

En 2024, les dix premiers gouvernorats en Tunisie affichant les volumes d'investissements déclarés les plus élevés (tous secteurs confondus) sont Tunis (672,5 MD), Sidi Bouzid (547,5 MD), Zaghouan (469,4 MD), Kairouan (437,5 MD), Sfax (390,7 MD), Nabeul (346,2 MD), Bizerte (319,8 MD), Sousse (267,1 MD), Monastir (251,1 MD) et Ben Arous (249 MD).

Deux projets déclarés auprès de la TIA seront installés dans le gouvernorat de Sidi Bouzid pour un montant total de 310,2 MD, dans les secteurs de l'industrie et des énergies renouvelables.

Le 2e district accapare 37 % des déclarations d'investissement

Par district, 628,3 MD d'investissements déclarés, soit 11 % du total, sont destinés au premier district, qui inclut les gouvernorats de Bizerte, Béja, Jendouba et Le Kef. Le 2e district, regroupant les gouvernorats de l'Ariana, Ben Arous, La Manouba, Nabeul, Tunis et Zaghouan, a accaparé 37 % des déclarations d'investissements, soit 2074 MD. La part du 3e district, comprenant les gouvernorats de Kairouan, Kasserine, Mahdia, Monastir, Sousse et Siliana, s'est élevée à 1284,9 MD, soit 23 % des déclarations, contre 1238,4 MD pour le 4e district, englobant Gafsa, Sfax, Sidi Bouzid et Tozeur (22 %), et 388,9 MD pour le 5e district, incluant les gouvernorats de Kébili, Médenine, Gabès et Tataouine (7 %).

Les investissements déclarés dans les zones de développement régional ont atteint 2523 MD, représentant une part significative de 45 % du total des investissements déclarés.

En 2024, 10 projets d'Intérêt National (PIN) ont été déclarés pour un montant total de 979,5 MD, soit 17,4 % du volume global des investissements déclarés. Ces projets permettront la création de 8922 emplois. Une analyse détaillée des PIN déclarés dans le secteur industriel montre que les Industries Mécaniques et Électriques (IME) représentent 38 % des investissements, dont 55 % sont concentrés dans l'activité des composants automobiles. Elles sont suivies par les Industries de la Céramique et du Verre (IMCCV), qui totalisent 33 % des investissements. En termes de création d'emplois, le secteur des Textiles Habillement et Cuir (THC) se distingue en contribuant à 60 % des postes à créer dans l'industrie.

Par ailleurs, 28 % des investissements déclarés comportent une participation étrangère, avec un volume d'investissement de 1546,9 MD, et permettront la création de 32 760 postes d'emploi, soit 33 % du total des emplois déclarés.