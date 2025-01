Tunisie: ESS - Enseignements de la victoire à Sfax - L'Etoile sait voyager...

Une victoire avec panache assurant l'essentiel, malgré certaines frayeurs défensives. L'Etoile version Mkacher sait voyager avec un cinquième succès enregistré sur le terrain, à l'extérieur.

Après Bizerte, Zarzis, Ben Guerdane, Medjez El Bab, Sfax est tombée à son tour sans les coups de boutoir de l'Etoile. L'ESS a récolté 18 points sur 18 possibles à l'extérieur si on ajoute aux obtenus sur le tapis vert contre Gafsa, depuis l'avènement de Mkacher depuis le 21 octobre dernier. Ce n'est point un hasard, mais le fruit d'un travail méticuleux sous la houlette de l'entraîneur en chef et de l'esprit de groupe qui anime les joueurs. Ils jouent les uns pour les autres.

Abid encore lui...

Oussama Abid a encore une fois été le détonateur du jeu offensif étoilé, ayant marqué avec maestria le seul et unique but du match d'une frappe imparable pour le portier sfaxien Aymen Dahman, le cuir touchant légèrement le poteau avant d'entrer pleine lucarne. Le métronome Abid marche sur l'eau en ce moment et ça profite grandement à toute l'équipe, avec le mutisme des avants. Ce but a suffi au bonheur des Etoilés qui auraient pu en compter un deuxième par l'intermédiaire de Aouani qui a vu son tir repoussé par ce même Dahmen en seconde période.

Un deuxième half plus timoré des Etoilés qui ont surtout cherché à préserver leur avance, sans jamais réussir à tuer le match avec un but de break. En témoignent les deux changements en fin de match, après le dernier quart d'heure, avec les entrées du défenseur Hassine et du milieu de terrain Souissi et les sorties de Aouani et Ben Choug. Mais le CSS avait du mordant et aurait pu revenir à égalité, n'eût été la bonne performance du gardien de but, Raed Gazzeh, surprise du chef pour son retour aux cages, avec sur le banc de touche la nouvelle recrue Rayan Landolsi.

Et c'est à cause de la maladresse et le manque de justesse dans le geste final, des attaquants que le CSS a laissé passer sa chance... Notamment leurs deux coups-francs directs ratés l'un pour un tir sur le mur et l'autre, pour un ballon de Baraket El Hmidi très en vue, qui a échoué dans les mains de Gazzeh.

Au final, ce sont trois points en or avec une joie démonstrative des joueurs, surtout avec la nouvelle dynamique du CSS, entraînée par Dridi. Le coaching de Mkacher est en train de monter en gamme, en espérant le voir plus audacieux face aux cadors du championnat comme le CA et l'EST à Tunis même, lors de la phase retour.