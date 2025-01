Burkina Faso: Montée des couleurs - Le drapeau de l'AES flotte désormais aux Affaires étrangères

Une cérémonie de montée des couleurs des trois pays et du drapeau de l'AES a été organisée le 28 janvier 2025 au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur. Cette montée des couleurs marque le premier anniversaire du retrait des pays de l'Alliance des Etats du Sahel de l'espace CEDEAO.

D'une même voix, des membres du gouvernement, des présidents d'institution, dont celui de la Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel, Bassolma Bazié, des responsables diplomatiques du Mali et du Niger et des représentants des forces armées nationales ont entonné le Ditanyè puis l'hymne national du Mali et celui du Niger. A leur tête le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l'extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, président de la cérémonie.

Après cet acte, désormais, devant les Affaires étrangère flottent les drapeaux des trois pays à côté de l'étendard de la Confédération des Etats du Sahel. «En décidant de confiner économiquement, socialement et financièrement les trois pays, la CEDEAO a trahi sa mission, celle d'être une CEDEAO des peuples, celle d'offrir aux enfants de l'Afrique de l'Ouest un avenir de paix. En prenant des mesures de confinement financier contre le Mali et le Niger, la CEDEAO a trahi des idéaux d'intégration économique. Dans une telle situation, le réflexe qui restait était celui de se retirer. Se retirer parce que cette organisation a marché sur ses propres principes », a affirmé le ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, pour situer le contexte.

Pour lui, la posture qui a consisté à se soustraire à la CEDEAO est une attitude qui rappelle que s'il n'y avait pas eu le 28 janvier 2024, beaucoup d'efforts dans la lutte contre le terrorisme seraient restés vains. « En prenant cette décision, les trois chefs d'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général de Brigade Abdourahamane Tiani, ont pris la juste mesure des besoins réels de leurs populations et ont pris cette décision historique et courageuse qui a permis aux trois pays du Sahel de renouer l'espoir de revivre, l'espoir de donner au peuple sahélien les perspectives tant attendues.

Depuis lors, les résultats sur le terrain nous montrent que ce choix est juste», a soutenu le patron de la diplomatie burkinabè avant d'ajouter : « C'est un choix juste parce que l'unité d'action, la réflexion conjointe, le fait de travailler en synergie ont permis à nos pays d'inverser la tendance et de faire en sorte qu'au Burkina Faso notre armée redevienne une armée offensive. Au Mali, l'unité territoriale est une réalité. Au Niger, la menace qui convoitait les alentours de Niamey a été repoussée plus loin ».

Selon le patron de la cérémonie, la création de l'Alliance des Etats du Sahel est une réponse en phase avec les aspirations profondes des populations du Sahel. « Cette situation nous a permis de prendre conscience de nos capacités, de nos forces, mais aussi de nos faiblesses pour nous permettre d'y faire face. L'Alliance des Etats du Sahel, qui a évolué pour devenir une Confédération, est aujourd'hui l'espace où les Sahéliens peuvent désormais avoir l'oxygène, où ils peuvent désormais espérer », a-t-déclaré.

Ces trois pays, de l'avis du ministre, doivent faire en sorte que leurs télévisions travaillent ensemble pour montrer aux Sahéliens qu'ils constituent un même peuple, uni par un même destin.