Tunisie: Afrique Assistance change pour devenir MAWDY SERVICES

MAWDY SERVICES est désormais la nouvelle appellation de l'entreprise connue jusqu'à présent sous le nom d'Afrique Assistance, leader de l'assistance aux personnes, en voyage et de l'automobile sur le marché tunisien.

L'annonce de ce changement d'identité a été célébré le 23 janvier 2025 par Souheil Ben Halima, Directeur Général, et du président du conseil d'administration de MAWDY SERVICES TUNISIE, Zigor Diez Gamboa.

MAWDY SERVICES est une déclinaison de la marque MAWDY (MApfre Worldwide Digital Solutions) à laquelle a été ajouté le terme SERVICES pour mettre en valeur son Orientation Client.

Le choix du nom MAWDY SERVICES s'explique par sa simplicité et sa facilité à être retenu. Il continuera d'incarner le meilleur service à ses clients, qui sont principalement les compagnies d'assurances, les agences de voyage, les banques, les opérateurs téléphoniques, les sociétés de grande distribution ou encore les concessionnaires automobiles.

Ce changement de nom a été décidé afin de souligner l'engagement de la société dans son processus de digitalisation profonde. « Nous sommes passés dans le monde de la digitalisation et de l'intelligence artificielle. C'est un processus d'évolution progressif », a expliqué Ben Halima, soulignant que cette stratégie est intervenue alors qu'Afrique Assistance est une référence dans le secteur automobile comptant parmi les 10 premières marques connues.

Mr Zigor Diez Gamboa a déclaré de son côté : « Nous sommes fiers de commencer une nouvelle étape pour l'entreprise et avec MAWDY TUNISIE pour développer des solutions qui reflètent l'entreprise innovante que nous sommes aujourd'hui », rappelant que l'objectif est de fournir des solutions innovantes et différenciées pour améliorer la vie des gens à travers le monde.

Désormais, tous les camions de remorquage, arborent le label MAWDY SERVICES en gardant le code couleur rouge, signature de la marque et reflet de sa personnalité et de ses valeurs.

L'entreprise a démarré ses activités en Tunisie en 1991 dans les secteurs de l'assistance automobile et de l'assistance en voyage. Aujourd'hui, elle propose 26 produits différents et une assistance 24h/24. Elle compte plus de 90 collaborateurs et totalise plus de 150 000 services par an.

MAWDY est une entreprise mondiale spécialisée dans l'assistance numérique, faisant partie du groupe espagnol MAPFRE qui compte plus de 2 500 employés. Jusqu'en 2023, elle était connue sous le nom de MAPFRE Asistencia. Elle apporte à ses filiales, dont MAWDY SERVICES TUNISIE, un savoir-faire et une expérience qu'elle tire des 23 pays où elle est présente, principalement en Amérique latine et en Europe.

D'après communiqué