Madagascar: Barea A - Le nouvel entraineur attendu demain

Enfin, la Fédération dévoilera le nom du nouveau sélectionneur des Barea A. Une conférence de presse est prévue jeudi après-midi, au stade Barea à Mahamasina.

Le jour tant attendu après une longue attente. Au lieu de publier sur les réseaux sociaux comme la Fédération Malgache de Football (FMF) a l'habitude de faire, l'instance nationale du ballon organisera jeudi après-midi, à la salle de conférence du stade Barea à Mahamasina une conférence de presse pour présenter officiellement le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale masculine A.

Qui, sur la short-list de cinq retenus parmi les cinquante-quatre postulants, succédera au coach Romuald Rakotondrabe alias Rôrô : un étranger ou un Malgache ? Ce sélectionneur malgache à triple casquette, en tête à la fois des Barea aux éliminatoires à la Coupe du monde, à la Coupe d'Afrique des Nations et au Championnat d'Afrique des Nations, a démissionné de son poste d'entraîneur principal des Barea A, juste après la défaite de Madagascar face à la Tunisie (2-3) lors de l'avant-dernière journée qualificative à la CAN, la nuit du 14 novembre.

Neuf jours plus tard, la Fédération a lancé un appel à candidatures internationales sur le site de la Fifa, ouvert à tous les techniciens étrangers ou Malgaches qui répondent aux critères requis dont le diplôme d'entraîneur CAF ou UEFA, outre les cinq années d'expériences en haut niveau et internationales.

Prise de décision

Le président de la Fédération n'avait dévoilé le nombre des dossiers reçus, cinquante-quatre en tout, que le 12 décembre, le jour où ce patron de l'instance nationale avait également annoncé que « le nom du nouveau sélectionneur devait être dévoilé avant la fin de l'année 2024 ». Mais en vain. L'accouchement a été difficile.

Un comité technique de la Fédération a procédé au casting pour sortir une liste réduite de cinq techniciens. Depuis, les noms d'entraîneurs étrangers ont circulé dans les réseaux sociaux. La prise de décision finale du comité ad'hoc, composé de représentants de la Fédération, du ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Présidence et du partenaire de la Fédération, a pris du temps. Le ministre, confirmé par le président de la FMF, a souligné la semaine passée que le comité était en cours de finalisation du contrat du nouveau sélectionneur des Barea A, dont le nom devrait être dévoilé avant la fin du mois de janvier.

L'heureux successeur du coach Rôrô sera donc présenté demain. Ce dernier aura du pain sur la planche et n'aura plus qu'un mois et demi pour former son staff, détecter et convoquer ses éléments et se familiariser avec eux avant les deux prochains matchs officiels contre la République centrafricaine, le 21 mars, et face au Ghana, le 24 mars, dans le cadre des cinquième et sixième journées qualificatives au Mondial.