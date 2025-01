Afrique: Afrobasket 2025/Qualifiers 5x5 - Les Ankoay bientôt en stage bloqué

À vingt-quatre jours du début de la troisième fenêtre de qualification à l'Afrobasket 2025 que Madagascar hébergera du 21 au 23 février, la préparation de l'équipe masculine, les Ankoay de 5x5, s'amplifie avec trois entraînements par jour. Ils tiennent soit sur le terrain de basketball près du terrain de football du stade annexe de Mahamasina, soit dans la petite salle du Palais des sports de Mahamasina.

Sous les rayons de soleil très forts et une chaleur étouffante, les onze joueurs locaux, sous la direction des deux coaches, Jeannot Ravonimbola et Ndranto Rakotonanahary, se donnent à fond dans l'application et la répétition des stratégies d'attaque, de défense et de maniement du ballon orange sur le terrain. Le déplacement à Vontovorona, à partir de dimanche, fera du bien aux joueurs car ils évolueront dans un cadre qui répond aux normes et qui est loin du soleil, dans un bon gymnase.

Tous les scénarios possibles sur le terrain sont étudiés et répétés plusieurs fois afin que les joueurs trouvent un automatisme avant de conclure par des tirs. À chaque ballon perdu ou utilisant un style d'attaque ou de défense qui ne convainc pas les deux coaches, les exercices sont à rejouer jusqu'à ce que tout marche.

Sans montrer aucun signe de mécontentement ni de fatigue sur le terrain, malgré la chaleur, les joueurs locaux, en l'occurrence Livio, Elly, Anthony, Arnol, Marco, Kanto, Hasina, Jino, Faralahy, Aziz, Julio, répètent à la lettre les consignes données par les deux entraineurs.

Analyste vidéo

« La petite salle du Palais des sports de Mahamasina n'est pas du tout conforme à la préparation des joueurs, car elle ne respecte pas la surface exigée. Nous souhaiterions voir les Ankoay s'entraîner dans la grande salle du Palais des sports, car ce sera le terrain où ils doivent se familiariser sur tous les angles, avant le début de la compétition. Un appel est donc lancé à l'adresse des responsables, car c'est l'honneur de Madagascar qui sera mis en jeu dans la lutte pour la qualification à domicile », confie le proche d'un membre de l'équipe nationale qui veut garder l'anonymat, mardi, au cours de l'entraînement des Ankoay.

Ndranto Rakotonanahary résume le déroulement de leur journée. « Après le travail physique, nous nous entraînons maintenant avec le ballon. La presque totalité des joueurs ont déjà joué dans l'équipe nationale, le maniement du ballon n'est pas un problème. Par rapport aux deux phases précédentes, nous essayons d'améliorer le système d'attaque et de défense. La présence d'un analyste vidéo parmi nous constitue un plus, car il facilite la tâche et la détection des failles en entraînement. L'objectif à domicile est d'obtenir la qualification à l'Afrobasket 2025 pour aller en Angola au mois d'août. »