Madagascar: Maladie divine

Qui l'eut cru? On croyait que la lèpre était définitivement vaincue. Eh bien, non. Bien que la léproserie de Manankavaly ne reçoive plus de nouveaux malades depuis plusieurs années, il y a encore plus de mille cas répertoriés un peu partout dans l'île. C'est la révélation faite par l'OMS. Madagascar figure parmi les cent vingt pays au monde où cette maladie infectieuse chronique, provoquée par le Mycobacterium leprae, et transmise par des sécrétions nasales, vieille de deux millénaires, sévit encore, alors qu'elle a été déclarée vaincue au 20e siècle en Europe.

Il fut un temps où la lèpre figurait régulièrement dans l'actualité, dans la mesure où il y avait beaucoup de malades à Manankavaly et où la Fondation Raoul Follereau, créée par le journaliste et écrivain français du même nom, surnommé l'apôtre des lépreux, était bien active à Madagascar.

Maladie de la honte, appelée également maladie de Hansen, du nom du Norvégien Armauer Hansen qui l'a découvert en 1873, la lèpre se guérit mais les victimes souffrent de ségrégation sociale. Les lépreux sont isolés depuis toujours comme c'est le cas depuis 1904 à Spinalonga où ils attendent la mort.

La lèpre est d'ailleurs considérée dans la Bible comme l'illustration des péchés. C'est ainsi que Miriam, soeur de Moise, a eu la lèpre pour l'avoir critiqué. Le roi Beaudoin IV de Jérusalem a eu la lèpre à 13 ans et en meurt à 24 ans.

Doit-on conclure que la lèpre est une maladie divine que seul un miracle peut le guérir? Pour le moment, les nombreux pasteurs faiseurs de miracles des sectes ne se sont pas occupés des cas des lépreux. Ils ne sont peut-être pas assez nombreux pour les intéresser. Mais pour des raisons humaines et de santé publique, on ne peut pas livrer les lépreux à eux-mêmes, tout comme on ne laisse pas les personnes séropositives lutter seules contre la maladie. Comme la lèpre est contagieuse, un malade non pris en charge constitue un danger pour toute la société. Mais comme ce ne sont pas les urgences qui manquent, on voit mal comment les lépreux peuvent se trouver parmi les priorités.