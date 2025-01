Madagascar: La Turquie découvre les potentialités majungaises

Découvrir la richesse de la destination Boeny. C'est le but de la visite des envoyés de l'agence de voyages et de tourisme turque à Mahajanga, du 20 au 24 janvier. C'est pourquoi les temps forts de la visite ont été marqués par la découverte des potentialités touristiques de la région, à savoir la visite des sites touristiques tels que le cirque rouge, le lac Sacré de Mangatsa, la localité d'Antsanitia, la plage et un tour de ville.

La rencontre B to B avec les opérateurs touristiques de Mahajanga a été l'occasion d'élaborer ensemble des packages touristiques pour la destination Boeny, le 22 janvier, à l'hôtel Baobab Tree à la Corniche. Tandis que la visite des établissements hôteliers a déjà permis l'immersion dans le tourisme de luxe et la découverte de différents types d'hébergements touristiques à Mahajanga.

« L'objectif de leur visite est de vivre l'expérience sur place en découvrant nos richesses touristiques afin qu'ils puissent, à leur tour, vendre notre destination unique. Cette visite marque une étape importante pour la valorisation de notre région et l'ouverture à de nouveaux marchés internationaux. Mahajanga se positionne désormais comme une destination touristique de choix, prête à accueillir des touristes internationaux. Nous tenons à adresser notre gratitude à tous les acteurs locaux pour leur mobilisation et leur engagement dans cette initiative prometteuse », souligne le directeur exécutif de l'Office régional du tourisme de Boeny.

Retombée

La retombée positive de cette action est déjà constatée. La destination Mahajanga sera présentée à la première édition du salon international intitulé « Colors of the World » et au cours d'une conférence autour du thème « Tourisme Halal », qui se tiendra cette année à Istanbul, en Turquie.

La délégation turque a également rendu une visite de courtoisie au gouverneur de la région Boeny et au président de l'université de Mahajanga, ce, pour un éventuel partenariat.

Les deux professeurs de l'Université Afyon Kocatepe (Turquie), le Pr Pamukcu Huseyin du Département de la gastronomie et de l'art culinaire, et le Pr Naim Kara Sekreter du Département de la technologie de l'information, ont aussi tenu des conférences à l'École de tourisme de l'université de Mahajanga, le 21 janvier. Les thèmes ont été axés sur l'Intelligence artificielle et le concept de la gastronomie halal.

Les visiteurs ont déclaré que le but de leur visite entre dans la concrétisation de l'accord de coopération signé entre la Faculté de tourisme de l'Université Afyon Kocatepe et l'École du tourisme de l'Université de Mahajanga. Elles ont ainsi convenu d'enclencher la vitesse supérieure. C'est-à-dire procéder aux échanges d'étudiants et de personnel enseignant, administratif et technique afin de renforcer leur capacité dans le cadre du projet Erasmus Plus.