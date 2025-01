Madagascar: Remise en état du port de Mahajanga

Les travaux d'intervention en cas d'urgence dans le port de Mahajanga exigent la réhabilitation des infrastructures. Ils démarreront début février.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la composante d'intervention d'urgence en cas d'urgence (CERC) du projet Connecter Madagascar pour une croissance inclusive (PCMCI), des travaux de remise en état des infrastructures du port de Mahajanga sont nécessaires. Ils démarreront au début du mois de février et concernent les quais Coste, long de 96 m, qui est le prolongement du quai Orsini, et le quai Vuillemin, long de 154 m.

Ces travaux seront réalisés afin d'éviter d'éventuelles interruptions des opérations portuaires et dans le cadre de la mise aux normes du code ISPS (International Ship and Port Facility Security) du port. La Banque Mondiale financera à hauteur de dix millions de dollars le projet de zonage au port. Les travaux accusent un retard car ils auraient dû commencer depuis le mois de mai 2024. La durée des travaux est estimée à seize mois.

Plusieurs parties de cette grande infrastructure seront aussi touchées par cette réhabilitation. À savoir, le port de batelage qui se compose de l'ancien port aux boutres, long de 133 m, et de 755 m de quais construits au fil du temps, accostables pour les chalands, les petits caboteurs et les unités de faible tirant d'eau.

Forte croissance

Le port de Mahajanga a été construit depuis les années 1930. En 1985, le port a fait l'objet de réparations à la suite du passage du cyclone Kamisy. Le dernier et nouveau quai a été réalisé en 2001, il mesure 72 m. En 2001, le port a connu une forte croissance de conteneurisation, un nouveau quai de 172 m et un terre-plein en arrière du quai de 12 000 m² ont été alors réalisés par la Banque mondiale (dénommé APL1) afin de permettre au port de s'adapter au trafic conteneur.

La conteneurisation s'est amplifiée de plus en plus et, en 2003, il était alors nécessaire d'augmenter la surface de terre-plein pour les conteneurs. Ceux qui étaient réhabilités en 1990, n'ont pas été conçus pour supporter les engins de manutention de conteneurs. Une superficie de terre-plein de 11 800 m² a été de nouveau confortée.

Les quais autres que celui de 2001 sont actuellement en état de dégradation. Ils ont été programmés pour être réhabilités dans le cadre de l'APL3 de la BM en 2004. Mais à la suite d'une insuffisance de crédit, le programme a été reporté.

Actuellement, le quai construit en 2001 nécessite des travaux de réparation. La structure de terre-plein, confortée auparavant, ne supporte plus le trafic et les engins répondant au traitement des trafics et conditionnement actuel. Les passages de cyclones ont accentué la dégradation très avancée des quais et des terre-pleins, une intervention urgente est nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'effondrement des ouvrages.

Par ailleurs, la Banque Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) se chargera du projet d'extension, réhabilitation et développement des ports dans la région Boeny. Il s'agit de ceux de Katsepy, Soalala, Besalampy ainsi qu'Analalava. Le coût des travaux est évalué à cent cinquante millions de dollars et financé par l'AIIB.

« Les travaux d'extension, de réhabilitation et de développement de ces ports commenceront au mois de juin. Tous les éléments et les financements sont déjà réunis pour ces projets », précise le directeur interrégional des transports Boeny/Melaky, Jarry Antonio Ralaisabotsy.