Congo-Brazzaville: Criminalité faunique - Des présumés trafiquants des trophées d'animaux protégés interpellés en deux ans

Le rapport bilanciel du Projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage (Palf) rapporte que vingt et une opérations d'interpellation des présumes trafiquants de produits de faune ont été effectuées au cours de ces deux dernières années dans plusieurs localités de la République du Congo. Et quarante-sept trafiquants ont été pris en flagrant délit de détention, circulation et tentative de commercialisation des trophées d'espèces animales intégralement protégées.

Les actions menées conjointement par trois acteurs impliqués dans l'application de la loi sur la faune et les aires protégées en République du Congo ont permis de démanteler plusieurs réseaux de trafiquants d'animaux sauvages protégés par la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008.

Sur les quarante-sept personnes interpellées au cours des années 2023 et 2024, vingt-sept ont été placées derrière les barreaux dont seize condamnées à la prison ferme. Ceci, grâce à l'engagement de la justice qui n'est pas restée en marge de cette lutte pour la préservation des espèces en voie de disparition au profit des générations présentes et futures.

Au regard des produits de la faune saisis en grande quantité pendant ces deux dernières années, l'on retient des ivoires d'éléphants, des peaux de panthères, des écailles de pangolins et des perroquets gris du Gabon.

Les dernières évaluations de l'Union internationale pour la conservation de la nature évoquent une diminution importante du nombre d'éléphants d'Afrique sur l'ensemble du continent. Le nombre d'éléphants de forêt d'Afrique a chuté de plus de 86% sur une période de trente et un ans. Cependant, la population d'éléphants de savane d'Afrique a diminué d'au moins 60% au cours des cinquante dernières années.

Face aux faits, le Congo a pris depuis 2008 une résolution ferme pour protéger ses espèces animales en voie d'extinction. Les acteurs impliqués dans l'application de la loi sur la faune et les aires protégées au Congo restent vigilants et sanctionnent ceux qui l'entravent.

Au Congo, « l'importation, l'exportation, la détention et le transit sur le territoire national des espèces animales intégralement protégées ainsi que leurs trophées sont strictement interdits, sauf dérogation spéciale de l'administration des eaux et forêts pour les besoins de la recherche scientifique ou à des fins de reproduction », stipule l'article 27 de la loi n°37-2008 du 28 novembre 2008 sur la faune et les aires protégées.

Précisons que les opérations ont été réalisées par les gendarmes, en collaboration avec les agents du ministère de l'Economie forestière bénéficiant de l'appui technique du Palf. Les médias qui ne sont pas restés en marge de cette lutte pendant 2023 et 2024 ont produit plusieurs communications afin de dissuader toutes ces personnes ou criminels oeuvrant dans les activités prohibées par la loi.