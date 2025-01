Gabon: L'UDIS appelle à la réhabilitation et au retour à la maison d'Hervé Patrick Opiangah

L'Union pour la Démocratie et l'Intégration Sociale (UDIS), formation politique chère à Hervé Patrick Opiangah, a organisé une rencontre pour une déclaration. Laquelle déclaration pour ses partisans vise à rappeler solennellement le retour de leur président. C'était au siège du parti, ce mardi 28 janvier 2025, dans la commune d'Owendo.

Dans l'une des salles du siège de l'Union pour la Démocratie et l'Intégration Sociale, étaient réunis plusieurs membres, partisans et sympathisants de ladite formation politique. Dans une déclaration rendue publique, ils appellent solennellement au retour de son Président, Hervé Patrick Opiangah. Il est temps pour eux, que « leur Président soit réhabilité, que son honneur soit lavé et qu'il reprenne sa place au sein de la société, car il n'existe plus aucune charge sérieuse, documentée et formalisée contre sa personne » font-ils savoir.

Aussi, ont-ils adressé un message en son endroit, tout en évoquant avec admiration, le courage de l'homme politique et homme d'Etat qu'il est. « Quant à vous, monsieur Hervé Patrick Opiangah, Président, sachez que, où que vous soyez, votre parti salue votre courage et surtout la résilience d'un homme d'Etat qui vous permet de surmonter une humiliation de plus vous qui savez autant que plusieurs compatriotes, la brutalité intolérable de l'injustice » assurent-ils.

Toujours dans le même élan, d'esprit, Ils ont rappelé à toutes fins utiles, empreinte d'émotion, que « depuis le 20 novembre 2024, ce sont des milliers de citoyens militants qui prient pour lui. Ce sont aussi, hélas, des milliers de Gabonais qui sont dans l'incertitude du lendemain puisque ses sociétés n'échappent pas à l'arbitraire ».

Les partisans de l'UDIS ont hâte de revoir leur président, Hervé Patrick Opiangah. Ils espèrent de tout coeur, le revoir en bonne santé et prêt à mobiliser autour lui, les populations acquises à sa cause.