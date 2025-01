Gabon: Dynamique Essap - Une clé contre les stupéfiants et pour l'épanouissement de la jeunesse du Ntem

La ville de Bitam a été, en début de weekend dernier, le théâtre d'une mobilisation sans précédent pour le lancement des activités de l'association Dynamique Essap. Cet événement, porté par une vision ambitieuse et collective, a rassemblé des personnalités influentes, telles que Luc-Constant Megne, directeur d'académie provinciale du Woleu-Ntem, des magistrats, des médecins, et des officiers de police judiciaire.

Tous ont uni leurs voix pour alerter les jeunes du département du Ntem sur les dangers des stupéfiants tout en proposant des alternatives constructives pour leur épanouissement.

Dans son discours inaugural, Lilian Ndong Edzang, président de Dynamique Essap, a magnifié la symbolique du mot Essap, qui signifie "clé" en langue Fang. Cette clé, selon lui, est un instrument d'accès à la connaissance, un outil de solutions face aux défis, et un lien de solidarité entre les générations. L'association entend jouer ce rôle dans la société, en agissant comme un moteur de transformation pour la jeunesse.

« Nous devons offrir à nos jeunes des perspectives claires et les encourager à choisir des voies positives, loin des pièges des stupéfiants », a-t-il déclaré.

Durant deux journées riches en interventions et en échanges, Dynamique Essap a mené une campagne de sensibilisation au sein des établissements secondaires de Bitam. À travers des interventions croisées, les magistrats ont mis en exergue les conséquences judiciaires de l'usage de drogues, tandis que les médecins ont alerté sur les effets dévastateurs sur la santé physique et mentale.

Les officiers de police judiciaire, quant à eux, ont partagé des témoignages poignants tirés de leurs expériences sur le terrain, rappelant la réalité brutale des stupéfiants et leur impact sur les familles.

Dans un message d'espoir et d'encouragement, Dynamique Essap a exhorté la jeunesse à s'engager dans des loisirs sains et enrichissants, tels que le théâtre, le sport, la danse ou toute autre activité culturelle et créative. Ces alternatives positives, en plus d'occuper sainement le temps libre, favorisent le développement personnel, renforcent la confiance en soi et permettent de tisser des liens sociaux solides.

« Offrir des solutions concrètes et valoriser les talents de nos jeunes est indispensable pour contrer les fléaux qui freinent leur épanouissement. Chaque jeune a un potentiel unique qui mérite d'être cultivé », a affirmé Lilian Ndong Edzang.

Le point culminant de l'événement a été une soirée culturelle vibrante, mettant à l'honneur le riche patrimoine du Ntem. Danses traditionnelles, chants et récits ont illuminé cette clôture festive, rappelant que la culture est un pilier fondamental pour maintenir l'unité et inspirer les générations futures.

Cet engagement pour la préservation des traditions n'est pas anodin. Selon Dynamique Essap, la culture est un vecteur puissant pour promouvoir des valeurs positives et fédérer les communautés autour d'un objectif commun : construire un avenir où la jeunesse joue un rôle central.

Le président de l'association, Lilian Ndong Edzang, a lancé un vibrant appel à tous les acteurs de la société. « La lutte contre les stupéfiants et la promotion de l'épanouissement des jeunes ne peuvent réussir qu'avec un engagement collectif. Jeunes, familles, autorités, partenaires : unissons nos efforts pour offrir à cette génération les clés de la réussite et de la solidarité. »

Ce message a trouvé un écho auprès des participants, qui ont salué la pertinence et l'ampleur de cette initiative. Par son approche holistique et son engagement concret, Dynamique Essap s'impose comme un acteur clé dans la transformation sociale et éducative du département du Ntem.

Avec ce lancement, Dynamique Essap a posé les bases d'un mouvement qui ne se limite pas à dénoncer les fléaux, mais qui propose des solutions pratiques pour un avenir meilleur. Cette association, véritable clé au service de la jeunesse, aspire à devenir un modèle dans la lutte contre les dérives sociales tout en promouvant des valeurs de responsabilité, de respect et de solidarité.

En définitive, cet événement marque une étape décisive pour Bitam et le Ntem, renforçant l'espoir d'une jeunesse outillée, éduquée et épanouie. Un premier pas vers un avenir où chaque jeune peut trouver sa propre clé pour ouvrir les portes de ses rêves.