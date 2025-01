Angola: Le programme national d'alimentation scolaire en cours d'analyse lors de la session du CM

Luanda — Le Conseil des Ministres (CM) a évalué mardi le projet de décret présidentiel sur le Programme national d'alimentation scolaire, qui vise à encourager les élèves à fréquenter et à rester dans les établissements éducatifs.

À mettre en oeuvre à partir de cette année, le projet de l'Exécutif vise également à contribuer à la croissance et au développement biopsychosocial des enfants scolarisés, comme l'indique le communiqué de presse de la 1ère session ordinaire du CM, dirigée par le Président de la République, João Laurent.

La déclaration indique que le Programme d'alimentation scolaire se présente comme une politique essentielle pour promouvoir l'éducation, la protection sociale, la santé, l'équité entre les sexes et la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans le contexte scolaire.

Au cours de la même séance, le Conseil des ministres a également analysé le régime juridique du sous-système d'éducation des adultes, un diplôme qui établit un ensemble de mesures visant à assurer l'inclusion et l'intégration scolaire de toutes les personnes à partir de 15 ans, indépendamment de leurs différences, conformément aux principes constitutionnels et aux objectifs de la Politique nationale d'éducation et d'apprentissage des adultes.

Secteur pétrolier et gazier

Dans ce domaine, la séance a examiné les diplômes du projet de décret présidentiel qui attribue au Concessionnaire National les droits miniers de prospection, recherche, évaluation, développement et production d'hydrocarbures liquides et gazeux dans la zone de concession du Bloc CON3, et approuve le Contrat de partage de production conclu entre le Concessionnaire national et WALCOT LIMITED, selon les termes négociés entre les parties.

Le Conseil des ministre a également analysé le projet de décret présidentiel, qui attribue au Concessionnaire national les droits miniers de prospection, de recherche, d'évaluation, de développement et de production d'hydrocarbures liquides et gazeux dans la zone de concession du Bloc KON15, et approuve le Contrat de partage de production signé entre Concessionnaire national et le Groupe d'entrepreneurs du Bloc KON15, constitué par Sonangol Exploração e Produção, S.A et AFENTRA (ANGOLA) LTD, selon les modalités négociées entre les parties.

Domaine des transports

À cet égard, le diplôme approuvant le Programme National de Facilitation du Transport Aérien-PNFTA, un instrument qui vise à aborder et harmoniser les intérêts de toutes les entités impliquées dans la facilitation du transport aérien, tels que les exploitants aériens et aéroportuaires, les institutions qui opèrent dans les aéroports, à savoir, la Police nationale, le Service d'enquête criminelle, l'Autorité sanitaire, les Services phytosanitaires, les Services de migration et des étrangers, l'Administration générale des impôts et d'autres entités.

La mesure vise à faciliter les formalités que doivent accomplir les avions, les équipages, les passagers et marchandises sur les vols internationaux et nationaux, sans négliger le respect des formalités essentielles et des normes de sécurité de l'aviation civile, pour promouvoir la croissance d'une industrie de transport aérien sûre, fiable et viable.