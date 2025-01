Maroc: La Fondation Nationale des Musées et le Groupe CDG scellent un partenariat stratégique pour dynamiser la scène culturelle de Casablanca

Casablanca — La Fondation Nationale des Musées (FNM), la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG) et l'Agence d'Urbanisation et de Développement d'Anfa (AUDA) ont signé, lundi, deux conventions de partenariat visant à insuffler une nouvelle dynamique à la scène culturelle de Casablanca.

Selon un communiqué conjoint, ces conventions visent à intégrer des initiatives muséales et artistiques au cœur des projets urbains de la capitale économique, renforçant ainsi l'accès à l'art et à la culture pour tous.

Dans le cadre de ce partenariat, la FNM s'associe à la CDG et à sa filiale AUDA pour donner vie au projet structurant Casa Anfa, présenté comme un modèle d'innovation urbaine, en vue de développer un écosystème dynamique où se mêlent harmonieusement espaces de vie, pôles économiques et lieux culturels.

Ce partenariat aspire également à ancrer la culture au cœur des initiatives stratégiques menées par la CDG et ses filiales, en la positionnant comme un levier essentiel de développement économique, social et territorial.

L'un des projets phares de cette collaboration porte sur la reconversion de l'ancienne aérogare d'Anfa en un musée dédié à la photographie, indique le communiqué. Et de préciser que ce lieu, consacré à la célébration de l'art photographique sous toutes ses formes, contribuera à enrichir l'offre culturelle de la métropole et à renforcer son attractivité en tant que destination artistique et culturelle incontournable.

Ce musée s'inscrit ainsi dans une dynamique culturelle ambitieuse pour la métropole, déjà marquée par l'ouverture imminente de la Villa Carl Ficke, un espace muséal dédié à la mémoire de la ville et à son riche patrimoine architectural et sculptural.

Porté par une vision éclairée de Sa Majesté Le Roi, visant à faire de la culture un vecteur clé du développement social et économique du Royaume, ce partenariat entre la FNM, la CDG et l'AUDA traduit une ambition commune de promouvoir une culture vivante, inclusive et accessible à tous, en vue de renforcer le rayonnement et l'attractivité de la ville de Casablanca, conclut le communiqué.