Maroc: Programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural - Plus de 8.000 projets réalisés (M. Laftit)

Rabat — Les investissements dans le cadre du programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural (2017-2023) a permis la réalisation de 8.170 projets sur un total de 10.939, soit un taux de 75%, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit.

Il s'agit de 2.511 projets de mise à niveau de routes et de voies rurales, 1.981 projets de mise à niveau du secteur de l'enseignement, 1.462 projets de promotion du secteur de la santé, 1.273 projets d'électrification et 943 projets d'approvisionnement en eau potable, a précisé le ministre en réponse à des questions orales sur ce programme à la Chambre des conseillers.

Le nombre de projets en cours de réalisation a atteint les 1.464, a-t-il dit, notant que l'impact des projets réalisés fait ressortir une amélioration des taux de réduction des disparités spatiales et sociales au niveau des communes les plus précaires, se situant en deçà de la moyenne régionale.

Ces communes ont bénéficié de manière significative des projets de mise à niveau des routes et voies rurales et de raccordement au réseau électrique, a relevé M. Laftit, notant que la priorité a été accordée aux projets portant sur les routes, auxquels il a été alloué 70% du budget du programme.

Les réalisations de ces projets ont principalement porté sur les routes classées, a-t-il poursuivi, faisant savoir que 3.246 km ont connu des travaux d'aménagement et de réhabilitation.

Concernant les routes non classées, M. Laftit a fait remarquer que 4.572 km ont connu des travaux d'entretien et d'aménagement.

Le programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural, dont le coût s'élève à 50 milliards de dirhams (MMDH), a pour objectif le désenclavement des zones rurales et montagneuses à travers la création de routes et de voies pour mieux bénéficier des ressources naturelles et économiques, outre la mise à niveau du secteur de l'enseignement et l'amélioration de l'accès des habitants aux services de base en matière d'électricité, d'approvisionnement en eau potable et de santé, a-t-il ajouté.

S'agissant du montage financier de ce programme, le ministre a souligné qu'il est réparti entre les conseils régionaux à hauteur de 20 MMDH, soit 40%, le Fonds du développement rural et des zones montagneuses à hauteur de 10,5 MMDH, soit 21%, le ministère de l'Équipement et de l'Eau à hauteur de 8 MMDH, soit 16% et l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) à hauteur de 5 MMDH, soit 8%.

Ont contribué également à ce programme, a-t-il dit, le ministère de l'Éducation nationale à hauteur de 3 MMDH (5%), l'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) à hauteur de 2,5 MMDH (5%), et les ministères de la Santé et de l'Agriculture à hauteur de 2 MMDH chacun.

Dressant le bilan de ce programme depuis son lancement en 2017, M. Laftit a précisé qu'un total de sept plans d'action régionaux annuels pour le développement des zones rurales et montagneuses ont été élaborés, avec un budget global avoisinant les 49,25 MMDH, soit environ 99% du budget total du programme, en tenant compte de toutes les sources de financement.

Les crédits alloués se sont élevés, selon le ministre, à près de 45,77 milliards de dirhams, soit 90% des crédits programmés, répartis entre les Conseils régionaux à hauteur de 18,87 MMDH d'un total de 19,89 MMDH (94%), le Fonds de développement rural et des zones de montagne (FDRZM) avec 19,28 MMDH sur 23,3 MMDH (83%), l'INDH avec 4,1 MMDH sur 4,08 MMDH (+100 %), et l'ONEE avec 3,52 MMDH sur un total de 2,56 MMDH prévus, soit 137%.

Au titre de la période 2017-2023, les crédits engagés ont atteint environ 43,5 MMDH, soit 96% des crédits alloués, tandis que les paiements ont dépassé 32,2 MMDH, soit 74%, a fait savoir le ministre, ajoutant que le taux d'engagement des régions oscille entre 90% dans la région Fès-Meknès et 99% dans les régions Rabat-Salé-Kénitra et Laâyoune-Sakia El Hamra.

Les taux de paiement varient, quant à eux, entre 68% dans les régions Drâa-Tafilalet et Guelmim-Oued Noun et 96% dans la région Dakhla-Oued Ed-Dahab, a-t-il détaillé.

Il a, par ailleurs, fait remarquer que pour renforcer l'efficacité et l'efficience des projets inclus dans ce programme, le ministère de l'Intérieur a accompagné depuis 2017 l'exécution de ce programme, dans le cadre de la Commission Interministérielle Permanente de Développement de l'Espace Rural et des Zones Montagneuses et ce, en soutenant les commissions régionales de Développement de l'Espace Rural et des Zones Montagneuses afin de les inciter à mettre en oeuvre les recommandations.

Ces recommandations, a-t-il-enchaîné, incluent, en outre, la mis en place d'une approche participative et intégrée de planification territoriale, basée notamment sur le ciblage des douars et des collectivités défavorisés, la réalisation et la mise à jour des cartes de disparités spatiales, l'élimination des disparités territoriales, l'accélération de la mise en oeuvre des projets en cours ainsi que l'orientation des investissements vers les zones les moins développées.

D'après le ministre, les commissions de développement des zones rurales et montagneuses, présidées conjointement par les Walis et les présidents des conseils régionaux, ont accomplies les missions qui leur étaient confiées. Ces missions sont définies notamment dans la note de cadrage du programme signée en 2017, ainsi que dans le guide des procédures qui détaille les responsabilités des commissions à chaque étape de l'élaboration, du suivi et de la mise en oeuvre des plans d'action annuels.

Le programme de réduction des disparités spatiales et sociales en milieu rural demeure un programme complémentaire aux autres programmes gouvernementaux, compte tenu de ses spécificités et ses conditions de mise en oeuvre, a expliqué le ministre.

M. Laftit a tenu à souligner que ce programme constitue une contribution visant à combler les lacunes et les déséquilibres constatés entre les régions ou même au sein de la même région et ne peut nullement se substituer aux programmes des départements ministériels.