Maroc: CNDP-CNSS - Conférence nationale autour de la protection des données personnelles relatives à l'AMO

Casablanca — La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à Caractère Personnel (CNDP) a organisé, mardi à Casablanca, une conférence nationale autour de la protection des données personnelles au service de l'Assurance Maladie Obligatoire (AMO).

Organisée en collaboration avec la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) sous le thème "La protection des données personnelles au service de l'AMO", cette conférence s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée. Cet événement coïncide avec la célébration du "Data Privacy Day" (28 janvier) et marque le 15e anniversaire de la loi n°09-08, pierre angulaire de la régulation des données personnelles au Maroc.

Cet événement a réuni des experts, des responsables des deux institutions et des acteurs de la société civile pour débattre des enjeux liés à la sécurité et à la confidentialité des données personnelles, en particulier dans le domaine de l'AMO, mettant l'accent sur la nécessité de renforcer la transparence et la confiance des assurés, notamment face à la montée des cyberattaques.

S'exprimant à cette occasion, le Président de la CNDP, Omar Seghrouchni, a souligné l'importance cruciale de la protection des données personnelles, notamment dans le secteur de la santé, qu'il considère comme un pilier fondamental de la gouvernance publique, insistant sur le fait que la protection des données dépasse sa dimension légale et joue un rôle stratégique dans la gestion des informations face aux cybermenaces.

Selon M. Seghrouchni, la gestion des données dans des secteurs sensibles comme l'AMO nécessite une attention particulière et un cadre de collaboration agile et fluide, tant avec la CNSS qu'avec l'ensemble des acteurs publics et privés, afin de faire face aux risques croissants et d'accompagner les évolutions des nouvelles technologies.

Et d'insister que "la protection des données est une responsabilité partagée entre l'État, les entreprises et les citoyens".

De son côté, le Directeur Général de la CNSS, Hassan Boubrik, a exprimé l'engagement de la CNSS à garantir la sécurité des données personnelles de ses assurés. "La protection des données des assurés sociaux est une priorité absolue pour la CNSS, car elle constitue la base de la confiance entre les citoyens et le système de santé".

M. Boubrik a souligné que la CNSS met en place des mesures rigoureuses de sécurité et de conformité pour s'assurer que toutes les données collectées dans le cadre de l'AMO soient protégées conformément aux normes en vigueur, ajoutant que "le recours aux technologies avancées et à des processus transparents permet de répondre aux défis croissants liés à la sécurité des données dans un monde numérique de plus en plus interconnecté".

Par la même occasion, le Directeur de la Conformité au sein de la CNSS, Abdelkrim Derragh, a donné un aperçu détaillé de l'accompagnement fourni par la CNDP dans la mise en conformité avec la loi 09-08, et ce dans le cadre du partenariat DATA TIKA, signé le 6 janvier 2022, visant à renforcer la protection des données.

M. Derragh a exposé les résultats et l'impact de la mise en conformité, notamment l'amélioration du niveau de confiance des assurés sociaux vis-à-vis du traitement de leurs données personnelles et l'exercice de leurs droits, la finalisation de la notification des traitements de la CNSS, la formalisation des procédures de protection des données personnelles (DCP), et la formation de plus de 4000 collaborateurs internes.

Et de préciser que 63% des partenaires de l'écosystème de la CNSS ont signé un engagement en faveur de la conformité à la loi 09-08.

La conférence a également permis de discuter des défis technologiques et juridiques liés à la gestion des données dans l'AMO et des meilleures pratiques pour garantir une sécurité optimale face aux risques croissants.