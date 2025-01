Maroc: M. Benbrahim dresse le bilan de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine

Rabat — Le Secrétaire d'Etat chargé de l'Habitat, Adib Benbrahim, a passé en revue, mardi à la Chambre des conseillers, le bilan de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine (ANRUR).

Intervenant lors de la session des questions orales, M. Benbrahim a souligné que l'ANRUR adopte, dans le cadre de sa vision 2022-2026, une approche proactive basée sur la surveillance, le contrôle, la vigilance et la sensibilisation aux risques auxquels les bâtiments sont exposés, et ce à travers la généralisation des opérations d'inventaire et des expertises techniques à l'ensemble des tissus anciens dégradés à l'échelle nationale, tout en donnant la priorité aux anciennes médinas.

Cette approche vise à apporter des solutions innovantes et adaptées pour réhabiliter ces bâtiments, en plus de prendre des mesures proactives afin de prévenir les dangers qui guettent les bâtiments menaçant ruine, a affirmé le secrétaire d'Etat, ajoutant que l'agence a mis en place un système d'information géographique pour assurer le suivi de l'état de ces bâtiments, déterminer leur localisation et établir les priorités des actions à venir.

Les travaux ont débuté effectivement dans sept régions, à savoir Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Marrakech-Safi, Beni Mellal-Khénifra, Laâyoune-Sakia El Hamra, Souss-Massa, ainsi que l'Oriental, a indiqué M. Benbrahim.

Le responsable a souligné l'importance de généraliser cette approche à d'autres villes et régions, notant que cette approche innovante constitue la base des politiques portant sur les bâtiments menaçant ruine à travers des mesures proactives et préventives.

La principale préoccupation du ministère et de l'Agence, ainsi que des différents acteurs dans le secteur est d'oeuvrer, a-t dit, de manière proactive pour prévenir tout danger et ainsi éviter toute perte de vie et des biens, tout en veillant à 'améliorer les conditions de vie de la population et préserver le patrimoine historique du Royaume.

Par ailleurs, M. Benbrahim a relevé que l'agence a préparé une nouvelle génération de modèles de rénovation urbaine, conçus selon des approches innovantes basées sur le respect des procédures en vigueur, tout en répondant aux exigences du développement économique, social et urbain des quartiers sous-équipés ciblés dans plusieurs villes du pays.

Ces modèles visent à trouver des solutions aux problèmes liés à l'intégration urbaine et à la cohésion sociale, en accordant une attention particulière à l'intégration des quartiers précaires au sein du tissu urbain de la ville afin de revitaliser ces quartiers, réduire les inégalités entre les zones urbaines et améliorer les conditions de vie des habitants, en prenant en compte les spécificités locales de ces processus.

Les opérations d'inventaire qui ont porté sur un total de 38.800 bâtiments, ont été suivies par la réalisation des expertises techniques nécessaires, a ajouté le secrétaire d'Etat, notant que le nombre total des expertises réalisées dans les différentes régions du Royaume s'élève à quelque 13.700.

L'Agence a lancé plusieurs modèles de rénovation urbaine, dont six en cours de réalisation sur une superficie de 172 hectares à Marrakech, Rabat, Benguerir et Oujda, a indiqué M. Benbrahim, notant que l'agence va assurer leur mise en oeuvre en étroite collaboration avec les institutions, partenaires et parties concernés.

Le secrétaire d'Etat a souligné, à cet égard, que la rénovation urbaine du quartier d'Akachmir à El Hajeb a été réalisée sur une superficie d'environ 7 hectares, ajoutant qu'il s'agit du premier site modèle à bénéficier du processus d'organisation de la rénovation urbaine mené par l'Agence.

Plusieurs conventions ont été signées pour financer et mettre en oeuvre les projets inclus dans le modèle de rénovation urbaine pour un montant total de 35 millions de dirhams, a souligné M. Benbrahim.