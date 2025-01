Maroc: Circulation coupée au niveau de la RN n°16 reliant Jebha et Al Hoceima - Le ministère fait état de plusieurs mesures

Rabat — Le ministère de l'Équipement et de l'Eau a annoncé mardi que ses services au niveau de la province de Chefchaouen ont pris une batterie de mesures suite au glissement de terrain survenu au niveau de la route Nationale n°16 reliant Jebha et Al Hoceima et ce, afin d'assurer la continuité de la circulation et la sécurité des usagers de la route.

Les mesures prises par les services provinciaux de transport et de logistique au niveau de la province de Chefchaouen ont porté essentiellement sur l'information des autorités provinciales et locales, ainsi que les usagers de la route de la suspension de la circulation au niveau de ce tronçon routier et de la mise en place de signalisations adéquates sur les bords de ce tronçon, indiquant l'interdiction de la circulation sur les deux sens, indique un communiqué du ministère.

Les mesures ont également porté sur la coordination avec les services de la Gendarmerie Royale pour dévier le trafic vers un itinéraire alternatif et la mobilisation de 23 éléments humains dont 4 ingénieurs, deux techniciens, neufs conducteurs d'engins et 8 ouvriers, en plus de plusieurs engins.

Les usagers de la route seront informés de l'ouverture de cet itinéraire alternatif local, ainsi que les conditions de circulation sur cet itinéraire dès la fin des travaux, fait remarquer la même source, notant que parallèlement, une étude technique minutieuse sera élaborée pour parvenir à une solution radicale et permanente à cette problématique prenant en compte les spécificités géotechniques et géographiques difficiles de la région.

Et de préciser que des appels d'offres seront lancés pour la réalisation des travaux nécessaires dans les plus brefs délais dès l'achèvement des études, relevant qu'immédiatement après l'incident et pour assurer la continuité de la circulation et la sécurité des usagers de la route, les services du ministère au niveau de la province ont oeuvré à couper ce tronçon et à assurer la déviation provisoire via la route régionale n°412 reliant Jebha et Ouaouzgane du côté d'Al Hoceima, la route Nationale n° 2 reliant Issaguen et Bab Berred et la route provinciale n° 4113 reliant Tamorrot et Jebha du côté de Chefchaouene.

La route Nationale n°16 reliant Jebha et Al Hoceima a été coupée au niveau de la commune de Mtioua relevant de la province de Chefchaouen, et ce, à cause d'un glissement de Terrain survenu lundi à 15h30.