Rwanda: L'Allemagne suspend les discussions sur l'aide au développement

Ça bouge déjà au niveau de l'Union européenne. Le premier signal vient de l'Allemagne dans le cadre de cette guerre d'agression contre la RDC. Le ministère allemand du Développement et coopération économique annonce avoir suspendu, depuis hier mardi, des discussions prévues avec le Rwanda sur son aide au développement. D'après le porte-parole de ce ministère cité par l'AFP, Berlin exige le retrait des Forces rwandaises et de leurs alliés du M23 de l'Est de la République Démocratique du Congo.

Il révèle également que « des consultations gouvernementales » entre Berlin et Kigali, programmées en février sont annulées. Berlin conditionne la reprise de ces discussions par le retrait du M23 de la RDC, annonce cette source.

«Les discussions sur la coopération et l'aide au développement ne pourront reprendre que lorsque le Rwanda et le M23 auront mis fin à l'escalade et se seront retirés de la région», a-t-il souligné.