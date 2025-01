Congo-Kinshasa: Halte à la complaisance, à l'hypocrisie, Agression rwandaise - Kinshasa invite l'Union Africaine à passer aux actes

A la réunion spéciale du Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine, tenue ce mardi 28 janvier 2025, en visioconférence, sous la Présidence de Léon Kacou Hoaudja, Ministre ivoirien des Affaires Etrangères, le Gouvernement congolais a exigé des mesures fortes pour décourager l'agression rwandaise dans l'Est de la RDC. La Ministre d'Etat chargée des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, qui a pris part à cette rencontre stratégique, a dénoncé « un désastre humanitaire sans précédent » que cause la guerre orchestrée par le pouvoir de Kigali, implorant l'implication de l'Union Africaine pour pousser le Rwanda à retirer ses troupes du sol congolais.

« A l'Est de la RDC, l'agression armée du Rwanda et de ses supplétifs du M23 cause un désastre humanitaire sans précédent. Nous exigeons des actions concrètes de I'UA: condamnation sans réserve du Rwanda, retrait immédiat des troupes rwandaises, respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC », a plaidé la Ministre d'Etat aux Affaires étrangères.

Dans un ton ferme, elle a condamné la violation délibérée des principes sacro-saints qui régissent l'Organisation mère du continent africain. Pour elle, cette situation mérite un recadrage urgent.

«Nous sommes devant un pays, le Rwanda, qui a violé tous les principes sacro-saints de l'Union Africaine: invasions, violations des frontières, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, association et parrainage d'un mouvement terroriste...Devant ces violations flagrantes de son Acte constitutif, l'Union Africaine est aujourd'hui devant ses responsabilités pour prendre des décisions justes et fortes», a insisté, lors de cette réunion, Thérèse Kayikwamba Wagner, Ministre des Affaires Etrangères, Coopération Internationale et Francophonie de la République Démocratique du Congo.

Une participation remarquable qui s'inscrit dans une dynamique de résistance devant l'ennemi au front diplomatique. Thérèse Kayikwamba porte la voix de la RDC afin d'obtenir la mobilisation à grande échelle pour le retour de la paix dans l'Est du pays.

Dimanche dernier, au cours de la session spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies, à New York, elle a eu à sensibiliser sur la démarche du Gouvernement congolais tendant à assurer la protection des populations en RDC, principalement à Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, victime d'une violence cruelle du Rwanda. Madame Thérèse Kayikwamba avait invité, vivement, les Nations Unies à bannir leur passivité pour imposer le respect des droits humains, mais surtout de la souveraineté de RD. Congo face à une menace du reste injuste.