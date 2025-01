Congo-Kinshasa: Marches de soutien aux FARDC, Kinshasa - Daniel Bumba interdit toute manifestation jusqu'à nouvel ordre !

Dans une déclaration diffusée hier mardi 28 janvier 2025 sur la Radiotélévision nationale congolaise (RTNC), le Gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, a annoncé la suspension des mouvements de marche et de protestation en soutien aux Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et à la population de Goma, victimes de l'agression rwandaise dans l'Est du pays.

Depuis plusieurs semaines, la partie orientale de la RDC, particulièrement la province du Nord-Kivu, est confrontée à une situation sécuritaire critique suite à l'agression de l'armée rwandaise et des rebelles du M23. Cette situation a suscité une vague d'indignation et de solidarité à travers tout le pays, avec des marches et des manifestations organisées en soutien aux FARDC et aux habitants de Goma.

Ces mouvements organisés dans la capitale, ont tourné à des scènes de pillage, où plusieurs ambassades ont été prises pour cibles notamment, celle des Etats-Unis, de France, de Belgique, de Rwanda et de l'Ouganda.

Face à cette situation, le Gouverneur Daniel Bumba Lubaki a décidé de suspendre ces mouvements de marche jusqu'à nouvel ordre. Dans son message, il a souligné l'importance de préserver l'ordre public et d'éviter tout acte de vandalisme qui pourrait nuire à la stabilité de la capitale. Il a appelé les Kinois à retourner à leurs occupations dès le lendemain et à rester vigilants.

Le premier citoyen de la ville de Kinshasa a également encouragé la population à soutenir moralement et spirituellement les Forces armées et les habitants de Goma, en attendant la prochaine organisation de marches qui se dérouleront dans le respect des règles et de la paix.

La décision de suspendre les marches a été prise dans le but de prévenir tout débordement et de protéger les biens et les personnes. Le Gouverneur a insisté sur la nécessité de maintenir la discipline et le calme, afin de ne pas entraver les efforts du Gouvernement pour stabiliser la situation à Goma et dans l'Est du pays.

Il a également rappelé l'importance de la cohésion nationale et de la solidarité entre les différentes provinces du pays.

"Nous sommes tous unis par le même destin et devons nous soutenir mutuellement dans ces moments difficiles", a-t-il déclaré.

La suspension des marches a été accueillie avec un mélange de compréhension et de déception par la population de Kinshasa. Certains estiment que cette décision est nécessaire pour éviter le chaos et garantir la sécurité, tandis que d'autres souhaitent continuer à exprimer leur soutien de manière active.

Des leaders communautaires et des organisations de la Société civile ont également appelé à la retenue et à la solidarité. Ils ont encouragé la population à suivre les directives du Gouverneur et à éviter toute forme de violence ou de vandalisme.

Daniel Bumba a assuré que des marches et des manifestations seront à nouveau organisées dans un avenir proche, mais dans des conditions qui garantissent la sécurité et le respect de l'ordre public. Il a invité les Kinois à rester informés et à se préparer à participer de manière pacifique et constructive.

Cependant, il faut rappeler que d'autres manifestations publiques de soutien aux vaillants FARDC avaient été annoncés, entre autres, celui de l'UDPS aile Deo Bizibu, qui par un communiqué, prévoyait une marche pour mercredi 29 janvier ; également, la plateforme politique Lamuka avait, quant à elle, prévu de descendre dans les rues de Kinshasa pour le 1er du mois prochain.