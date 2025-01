Congo-Kinshasa: Parc à conteneurs du port de Matadi, MCTC - Les Ayants Droits Coutumiers saluent l'avancée des travaux de modernisation !

C'est sous la conduite du Président du Conseil d'administration du Concessionnaire Matadi Corridor Terminaux à Conteneurs (MCTC), Monsieur Bodom Matungulu, et du Directeur Général Christian Ngoy, que les Chefs coutumiers Bamboma ont eu à visiter, vendredi 24 janvier 2025, les travaux de modernisation du parc à conteneurs du port maritime international de Matadi. Les Ayants Droits fonciers Bamboma des 5 villages ayant cédé les terres à la ville de Matadi à savoir Kulu Dia Yona du village Soyo, Matundu Mvita du village Luangu, Tusamba Katendi du village Kinzau, Longo Sita Nsiku du village Luadi et Mpaka Kimbambu du village Tshimpi ont eu à apprécier à leur juste valeur, le début des travaux de construction et modernisation du terminal à conteneurs du port de Matadi dont le contrat venait d'être remporté par l'entreprise international Eiffage, pour un montant de plus de 100 millions d'Euros.

Quid des travaux ?

En effet, ce contrat attribué par la société Matadi Corridor Terminaux à Conteneurs (MCTC), comprend la construction d'un nouveau quai sur pieux de 350 mètres de long par 30 mètres de large situé devant les quais 5, 6 et 7 existants, de trois passerelles d'accès de 20 mètres de large à travers le quai existant, d'un bâtiment d'opérations et d'un bâtiment atelier, ainsi que la réfection des 7 hectares de plateforme logistique.

La durée totale du contrat est de 27 mois. Le chantier sera réalisé avec maintien en activité du quai durant les différentes phases de travaux.

Occasion pour eux d'adhérer au projet de modernisation du port de Matadi (quai 5, 6 et 7) signé entre le Gouvernement de la République et la Multinationale MCTC, dans un partenariat gagnant-gagnant.

Vision du Chef de l'Etat

Sous une pluie fine signe de bénédiction, le PCA Bodom Matungulu a, au nom de son Entreprise, réaffirmé aux Chefs de Terres Bamboma la détermination de MCTC à répondre au souci majeur du Chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celui de faire égaler le port de Matadi au même titre que les autres grands ports du monde à l'image de celui de Togo.

Plus concrètement, la concession va permettre la réhabilitation et la modernisation du terminal à conteneurs du port de Matadi, portant ainsi le niveau de service aux meilleurs standards internationaux. Les travaux de construction des nouvelles infrastructures et l'acquisition de nouveaux équipements vont générer des revenus importants pour l'Etat et l'ONATRA sous forme de redevances de concession, une première en RDC.

Dotation de nouveaux engins

En plein chantier, le Directeur Général Christian Ngoy a présenté les engins pimpants neufs de dernière génération déjà opérationnels, avant de porter à leur connaissance les avantages du projet pour la RDC en général et pour le Kongo Central en particulier. Ainsi, a-t-il fait savoir, que « ce projet de mise en concession du port de Matadi réserve beaucoup d'emplois, principalement aux matadiens qui seront embauchés ».

Satisfecit

Sur place, les chefs coutumiers Bamboma ont exprimé leur satisfaction de voir les anciens agents de l'ONATRA déjà à pied d'oeuvre pour le compte de MCTC après signature de contrat de travail. Tout en s'opposant formellement à la vente des installations portuaires, les Chefs coutumiers ont appelé l'équipe dirigeante de MCTC au respect de ses engagements pour le développement de la province du Kongo Central.

Création du Fonds social

Le PCA Bodom Matungulu a informé les chefs de Terre Bamboma, la création du Fonds social qu'apporte le projet de mise en concession du port de Matadi pour régler la question du passif social à l'ONATRA, un de partenaires au projet. Pour lui, le fonds social dont le projet est passé au conseil des ministres, avant que la Première Ministre ne publie un Décret y relatif, va non seulement aider l'ONATRA à résoudre les problèmes des arriérés de ses agents, mais aussi à changer leur niveau de vie. Car, selon lui, chaque conteneur aura à générer de l'argent pour le Fond social.

Au terme de cette visite des travaux, les Ayants Droits fonciers Bamboma ont, devant la presse, exprimé leur parfaite satisfaction adhésion au projet pour ses avantages. En présence des autres cadres de MCTC dont le Directeur Général Christian Ngoy, le PCA Bodom Matungulu a rendu un vibrant hommage au Chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour son souci dans la modernisation du monde portuaire en RDC avec l'accompagnement du Vice-Premier Ministre et Ministre aux Transports et Voies de communication, Jean-Pierre Bemba Gombo.