Khartoum — Le ministre de la Défense, le Lit-Gen Yassin Ibrahim a inspecté mardi le commandement de la région militaire d'Omdurman, accompagné du commandant de la défense aérienne, commandant de la région militaire de Wadi Sayedna, le Lit-Gen Abdal-Khair Abdallah Nassir et les dirigeants du ministère de la Défense.

Le commandant de la région militaire d'Omdurman, Maj-Gen Zafer a informé le ministre de la situation générale et de l'état des opérations et des conquêtes récemment menées par les héros de la région d'Omdurman et qu'il existe une grande détermination pour nettoyer chaque zone au sud d'Omdurman des membres de la milice FSR.

De son côté, le ministre de la Défense a salué la ténacité et la détermination des membres de la région militaire d'Omdurman qui ont empêché l'ennemi d'avancer et ont mené des batailles acharnées pour défendre la région, ont résisté aux jours de siège et ont fourni de la nourriture et de l'eau à la population des quartiers voisins. Ces efforts ont été couronnés par le passage de la défense à l'attaque.