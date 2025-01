Soudan: L'Ambassade du Soudan à Londres célèbre le 69e anniversaire de l'indépendance du pays

L'ambassade de la République du Soudan à Londres a organisé sous le patronage du ministre de la Culture et de l'Information, Khaled al-Eaysir mardi une réception à l'occasion du soixante-neuvième anniversaire de l'indépendance du Soudan.

La cérémonie a été suivie par un large public, notamment des représentants du ministère britannique des Affaires étrangères, des ambassadeurs et des diplomates représentant les ambassades de pays frères et amis au Soudan, des représentants d'organisations internationales accréditées en Grande-Bretagne, un certain nombre de responsables britanniques et un groupe de professionnels des médias et des personnalités publiques en Grande-Bretagne, en plus des représentants d'un certain nombre de communautés et d'organisations soudanaises au Royaume-Uni.

Le programme de la cérémonie comprenait une présentation visuelle des succès obtenus par le Soudan malgré la guerre dans un certain nombre de domaines académiques, sportifs, agricoles et industriels. Le programme comprenait également une exposition de folklore soudanais et une exposition de photos reflétant certains faits importants sur le Soudan.

Dans son discours, Son Excellence l'Ambassadeur Babiker Al-Siddiq, chef de la mission soudanaise à Londres, a souligné la fermeté continue du Soudan malgré les défis majeurs imposés par la guerre depuis avril 2023, soulignant que la fermeté et le progrès sont les principaux caractéristiques du peuple soudanais, qui sont incarnées dans le slogan du Soudan (Messager Sagittaire).

Expliquant que les forces armées soudanaises font des progrès remarquables sur tous les fronts, puisqu'elles ont repris le contrôle de la majeure partie de la capitale et des États de Khartoum, Gzira, Sennar et Blue Nile, en plus de leur adhésion à leurs positions au Darfour et Kordofan. Il a expliqué que le peuple soudanais accueille ces victoires avec des célébrations joyeuses et spontanées alors que les forces armées rétablissent la sécurité et la stabilité.

Avec les grands progrès réalisés sur le terrain, l'ambassadeur a déclaré que le gouvernement soudanais s'est toujours engagé à trouver des solutions négociées à la crise, la référence étant la Déclaration de Djeddah signée le 11 mai 2023.

L'Ambassadeur a parlé de la détermination et de la solidarité du peuple soudanais, qui sont reflétées dans le fait que les initiatives populaires nationales ont représenté la plus grande part de la réponse à la crise humanitaire au Soudan, soit 65 %, y compris le travail de plus de 9 000 communautés. initiatives et 2 500 organisations nationales dans la fourniture de l'aide humanitaire, contre 11 agences des Nations Unies et 79 organisations internationales.

L'ambassadeur a déclaré que les Soudanais de l'étranger sont les plus grands bailleurs de fonds de la réponse humanitaire, leurs contributions s'élevant à environ 1,2 milliard de dollars, ce qui est proche des contributions de toutes les agences des Nations Unies réunies.

Le discours de l'ambassadeur a reflété le redressement de l'État soudanais et ses progrès, alors que la production d'or du Soudan en 2024 a atteint 64 tonnes et la production de céréales de base est estimée à entre 7 et 8 millions de tonnes, ce qui couvre la demande locale. L'ambassadeur a appelé les entreprises britanniques à se préparer à investir dans la phase de reconstruction et à bénéficier des ressources minérales, agricoles et d'élevage disponibles au Soudan.

L'Ambassadeur a évoqué les relations historiques entre le Soudan et le Royaume-Uni, où les domaines de coopération historique comprennent l'éducation et la culture, et la volonté du Soudan de s'engager positivement avec la Grande-Bretagne.

L'Ambassadeur a salué le fait que 17 jeunes Soudanais ont reçu les prestigieuses bourses Chevening l'année dernière après une forte compétition.

L'Ambassadeur a évoqué les contributions de la communauté soudanaise au Royaume-Uni, notamment dans le secteur médical, où le nombre de médecins soudanais travaillant au sein du Service National de Santé Britannique (SNS) est estimé à 7 000 médecins.