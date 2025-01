New York — * 95 % des crimes ont été commis par les Forces de soutien rapide et 26 000 enfants ont été recrutés.

* 5 mille morts à Geneina, 27 mille voitures et 26 banques pillées

* Nous n'avons pas répondu aux demandes du plaignant car les informations et les preuves ont été détruites par la milice.

Le député du Soudan auprès de l'ONU, l'ambassadeur Al-Harith Idris a déclaré lundi que les demandes du procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) concernant les personnes recherchées pour les crimes commis au Darfour depuis 2003 ne peuvent pas être satisfaites car les informations et les preuves demandées ont été détruites par la milice « Forces de Soutien Rapide-FSR), y copris les documents des ministères de la Défense et de l'Intérieur et du Comité de sécurité.

Dans son discours, Al-Harith a révélé la participation de mercenaires à la guerre provenant de 13 pays. Il a déclaré que 95 % des crimes ont été commis par les Forces de Soutien Rapide, qui ont recruté de force 26 000 enfants. Al-Harith a mentionné l'ampleur des pertes humaines et matérielles, puisque plus de 5 000 personnes ont été tuées à Al-Geneina, 8 000 ont été blessées, des personnes ont été détenues de force, 27 000 voitures et 26 banques ont été pillées, et la milice a libéré 19 000 prisonniers de 31 prisons. 38 000 affaires pénales ont été déposées, 1 329 suspects ont été arrêtés et 1 200 affaires pénales ont été transmises, dont 400 ont été jugées.

S'adressant au Conseil de sécurité lundi, Al-Harith a évoqué la coopération du Soudan avec la CPI et a indiqué que Karim Khan, le procureur de la CPI, se rendrait au Soudan en février. En décembre 2024, une délégation dirigée par le procureur général Al-Fateh Tayfour s'est rendue à La Haye, où ils ont tenu des réunions avec des représentants de la Cour, y compris le Bureau du Procureur, et les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération entre le Bureau du Procureur et le Gouvernement, ainsi que sur les plans d'une future visite des représentants du Bureau du Procureur à Port Soudan.

Karim Khan, le procureur de la Cour pénale internationale, a informé le Conseil de sécurité et a souligné la nécessité d'une coopération accrue pour extrader les fugitifs de la Cour pénale internationale.

Le rapport de la CPI du 16 janvier a reconnu un engagement constructif avec les autorités soudanaises concernant les informations sur les témoins importants et le soutien à la collecte d'autres preuves.