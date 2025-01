Ile Maurice: Une patiente condamnée à verser Rs 300 000 pour avoir harcelé son médecin

Une patiente aura à payer une amende de Rs 300 000 pour avoir harcelé son médecin. La juge Véronique Kwok, qui a entendu cette affaire, a jugé que la patiente est coupable d'outrage à la cour. Le verdict a été prononcé, ce lundi, en Cour suprême.

Le médecin avait déposé une motion en Cour suprême réclamant la prison pour son ex-patiente. Cette dernière, a soutenu le médecin, n'avait pas respecté son engagement et avait délibérément fait fi de sa promesse, faite le 7 septembre 2023, de ne pas s'approcher de lui. Après l'analyse des faits, la juge a tranché en faveur du médecin. Elle a décidé de ne pas envoyer la patiente en prison mais de lui infliger une amende de Rs 300 000.

Dans sa motion, le médecin a raconté que sa patiente était obsédée par lui. Elle lui avait envoyé des lettres et de courriels à plusieurs reprises. Le contenu de ces messages a révélé qu'elle était séduite en dépit du fait qu'elle était au courant qu'il est marié et père de trois jeunes enfants.

Le médecin a expliqué à la cour que le comportement de son ex-patiente avait causé beaucoup de stress et d'inconvénients à sa famille. La patiente l'appelait sans motif précis à son cabinet. Elle lui rendait visite sans rendez-vous et insistait pour le rencontrer et ce, alors qu'elle n'était plus sa patiente depuis le 15 juillet 2021. Le médecin a porté l'affaire devant un juge en référé. Son ex-patiente avait pris l'engagement, le 7 septembre 2023, de ne plus le contacter. Le médecin a soutenu que son ex-patiente était venue à son cabinet le 13 décembre 2023 en compagnie de cousine et le 26 décembre 2023, elle lui avait envoyé un email.

La juge Kwok a conclu que l'ex-patiente du medecin a effectivement commis un outrage à la cour et l'a condamnée à Rs 300 000.