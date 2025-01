Congo-Kinshasa: Aide humanitaire au pays - L'UE accorde 60 millions d'euros sans délai

L'Union européenne (UE) a annoncé une aide humanitaire d'urgence de 60 millions d'euros en faveur de la population déplacée dans l'Est de la République démocratique du Congo (RDC).

La RDC est le théâtre de violents combats entre les Forces armées congolaises et le groupe armé rebelle M23. À la suite des derniers développements intervenus dans l'Est du pays, l'UE se dit prête à renforcer son aide d'urgence, en faveur de la population déplacée de Goma et des environs. Cette aide humanitaire, qui finance notamment des abris, des livraisons de nourriture ou encore des équipements permettant un meilleur accès à l'eau potable, « porte le montant total de l'aide humanitaire de l'UE à la RDC à plus de 272 millions d'euros depuis le début de l'année 2023 », note le communiqué.

Le M23 mène un assaut contre la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, dans l'Est de la RDC, située à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda. Kinshasa accuse le Kigali de soutenir activement ce mouvement pour accéder aux richesses minières de la région. Ces accusations sont étayées par des rapports d'agences onusiennes, qui pointent un appui militaire rwandais au mouvement rebelle. Pour la RDC, le M23 est un groupe "terroriste" et toute forme de négociation est catégoriquement rejetée.

Le Rwanda réfute ces allégations, affirmant que le M23 est un mouvement congolais dirigé par des Congolais, bien que ses membres parlent le kinyarwanda, la langue rwandaise. Kigali rejette également les conclusions des rapports onusiens et rappelle avoir désarmé les rebelles du M23 qui s'étaient réfugiés sur son sol en 2012-2013, avant de remettre leur arsenal aux autorités congolaises. Pour Kigali, « la question du M23 est une menace sécuritaire pour le Rwanda ».