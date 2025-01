Angola: Cunene enregistre 12 cas de lèpre en 2024

Ondjiva (Angola) — Douze cas de lèpre ont été signalés en 2024 par les autorités sanitaires de la province de Cunene, contre six au cours de la période précédente, a rapporté mardi le chef du Département de la Santé Publique et du Contrôle Endémique du Bureau de Santé de Cunene, Félix Satiohamba.

S'adressant à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale de la lèpre, célébrée le 26 janvier, il a souligné que pendant la période en question, neuf personnes ont été guéries de la maladie et 11 suivent un traitement à domicile.

Il a annoncé que le nouveau protocole de traitement indique que les patients atteints de la lèpre doivent se rendre dans les unités de santé pour recevoir des médicaments, car il n'y a aucun risque de contamination lors du traitement.

Il a dit que la meilleure façon de prévenir la maladie est un diagnostic précoce et un traitement approprié, avec une recherche active des cas dans les communautés.

« Il est essentiel que les communautés collaborent en cas de notification de symptômes tels que des taches et une peau sèche, et les signalent le plus rapidement possible, afin d'éviter des conséquences telles que des déformations des mains, des pieds et la cécité », a-t-il soutenu.

Félix Satiohamba a expliqué que la province compte deux léproseries (Oifidi et Chiulo), où se trouvent les personnes portant des séquelles dues à la discrimination dans leurs familles et leurs communautés.

Les personnes touchées par la maladie souffrent de stigmatisation et de discrimination, d'où la nécessité de mener des actions de dépistage dans les communautés pour trouver les personnes présentant des signes de la maladie et commencer le traitement, qui dure de six mois à un an et demi.

La Journée mondiale des lépreux est célébrée le dernier dimanche de janvier, en l'honneur du Mahatma Gandhi, originaire d'Inde, décédé à cette date, et qui a déclaré que « la lèpre est la seule oeuvre que nous ne pouvons pas accomplir au cours de notre vie ».

La date a été établie en 1954 par l'Organisation des Nations unies (ONU) à la demande de Raoul Follereau, apôtre des lépreux au XXe siècle.

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), entre 400 000 et 500 000 nouveaux cas de lèpre apparaissent chaque année dans le monde.