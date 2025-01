Angola: Le pays se dote d'un centre pétrolier de haute performance

Luanda — Un Centre Pétrolier de Haute Performance a été inauguré mardi à Luanda pour favoriser la stabilisation de la production pétrolière et lutter contre le déclin des champs matures (zones d'extraction de pétrole), en utilisant l'intelligence artificielle.

Le centre, le premier du genre dans le pays, fonctionnera comme une plateforme de collaboration pour les acteurs des secteurs du pétrole, du gaz et de l'énergie, offrant des solutions innovantes dans les domaines du numérique et de l'intelligence artificielle (IA).

Le projet, une initiative de la multinationale SLB, vise à identifier les zones de production, évaluer les problèmes et les résoudre, dans le but d'améliorer la performance opérationnelle des personnes impliquées.

L'institution prévoit de mettre en oeuvre des projets en partenariat avec le ministère des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants et plusieurs entreprises du secteur.

Lors de la cérémonie d'inauguration, le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a souligné que le centre était également conçu pour former des jeunes dans divers domaines du secteur pétrolier et gazier.

Le ministre a souligné l'importance des infrastructures pour améliorer l'activité extractive dans le pays, en particulier dans les champs matures (zones d'extraction de pétrole), qui sont en déclin mais disposent encore de réserves importantes.

« L'Angola dispose de plusieurs domaines matures, donc le centre inauguré mardi représente un instrument important pour résoudre les problèmes de l'industrie, grâce à l'utilisation de la technologie moderne », a-t-il souligné.

À son tour, la secrétaire d'État à la Science, à la Technologie et à l'Innovation, Fátima Pinto de Ceita, a salué la contribution que le centre apportera à la transformation numérique et au développement durable du pays.

Elle a réitéré l'engagement de l'Exécutif à améliorer l'écosystème de l'innovation, à diversifier l'économie et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Le président de SLB pour le marché offshore, Wallasse Pescarini, a expliqué que le choix de l'Angola pour implanter le premier centre sur le continent était dû au besoin d'innovation du pays, compte tenu des défis que présentent les champs matures.

Il a ajouté que l'unité connectera des spécialistes d'Angola et d'autres pays où la multinationale dispose d'une infrastructure identique, comme le Brésil, le Mexique, les États-Unis d'Amérique, la Norvège et les Émirats arabes unis.

Dans le même temps, le directeur général de SLB en Angola, en Afrique centrale et orientale, Miguel Baptista, a souligné que l'intention est d'utiliser le pouvoir de l'information et les avancées technologiques pour accroître le succès de l'exploration, de la production et prolonger la durée de vie des champs, ainsi que réaliser des abandons à moindre coût.

SLB (anciennement connue sous le nom de Schulumberger) est une société mondiale de technologie énergétique présente dans plus de 100 pays, axée principalement sur l'innovation dans le pétrole et le gaz, la fourniture de solutions numériques à grande échelle, la décarbonisation des industries et le développement et l'expansion de nouveaux systèmes énergétiques qui accélèrent la transition énergétique.