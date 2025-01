Angola: Le pays condamne fermement les actions du M23

Luanda — L'Angola a condamné avec force mardi, à Luanda, les actions du M23 et réaffirmé son engagement en faveur de la défense des droits de l'homme, de la protection des civils et de la préservation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo (RDC).

La condamnation a été formulée lors d'une réunion d'urgence, en format virtuel, du Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine (UA) à Luanda, par la secrétaire d'État aux Relations Extérieures, Esmeralda da Silva Mendonça.

Selon un communiqué de presse, la réunion a été présidée par le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, Kacou Léon Adom, en sa qualité de président en exercice du Conseil de paix et sécurité de l'UA pour le mois de janvier.

Lors de la rencontre, Esmeralda Mendonça a rappelé l'appel du Président João Lourenço au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, avec une attention particulière à la protection des civils et à la sécurité des forces militaires présentes en RDC.

À cet égard, elle a indiqué que l'Angola réitère l'urgence d'une cessation immédiate des hostilités et appelle les parties à revenir à la table des négociations dans le cadre du Processus de Luanda, reconnu par l'UA et la communauté internationale comme le principal mécanisme pour une solution pacifique et durable dans la région.

La responsable espère qu'un accord de paix définitif sera signé lors d'un futur sommet tripartite entre l'Angola, la RDC et le Rwanda, ce qui représentera un pas décisif vers la stabilisation de l'est de la RDC et le renforcement de la coopération régionale.

Esmeralda Mendonça a souligné que la Feuille de route de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs (GIRGL) et le Plan conjoint défini lors du premier Sommet tripartite tenu en juillet 2022, ont établi des engagements clairs entre les parties pour atteindre les objectifs prioritaires.

Malgré les efforts déployés pour maintenir la paix et la sécurité à l'est de la RDC, la Secrétaire d'Etat du MIREX a regretté la poursuite des hostilités et la violation flagrante du cessez-le-feu, en vigueur depuis le 4 août 2024, par le groupe M23 qui détériore la situation sécuritaire dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu.

Dans le cadre de la présidence angolaise de la CIRGL et du mandat accordé par l'Union africaine pour arbitrer la crise en RDC, le Président João Lourenço mène des initiatives politiques et diplomatiques pour rétablir la paix et la stabilité dans la région, lutter contre la présence de groupes armés et favoriser la confiance entre la RDC et le Rwanda.