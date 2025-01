Gabon: Cérémonie de présentation des vœux au ministre de l'Economie

La salle polyvalente de l'immeuble Arambo a accueilli, ce vendredi 24 janvier 2025, la cérémonie de présentation des voeux au Ministre de l'Économie et des Participations, Monsieur Mark Alexandre Doumba.

Deux allocutions ont ponctué cette cérémonie.

D'abord celle du Secrétaire Général du Ministère, Huguette Nyana Ekoume épouse Awori Onanga. Après avoir souhaité à Monsieur le Ministre les voeux de santé, de bonheur et de réussite dans l'exercice de ses fonctions, elle a fixé le cap des directions et entités sous tutelle pour l'année 2025. Elle a invité tous les agents à l'abnégation au travail, au dépassement de soi et au respect scrupuleux des normes qui fondent l'administration.

Pour sa part, le nouveau membre du Gouvernement de la Transition a exprimé à l'endroit de ses collaborateurs ses voeux de nouvel an. Il a tenu à leur rappeler l'important rôle du Ministère de l'Economie et des Participations, celui d'être partie prenante des actions qui vont améliorer le quotidien des Gabonais aujourd'hui et pour l'avenir. Il ne ménagera aucun effort pour aider ses administrés à travailler dans les meilleures conditions possibles pour atteindre, voire dépasser, les objectifs fixés par les plus hautes autorités du pays .