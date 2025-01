Cameroun: Obsèques officielles pour Emmanuel Bonde - Hommage à un ancien ministre camerounais à Batouri

Le président de la République a décrété des obsèques officielles pour Emmanuel Bonde, ancien ministre et ex-membre du Conseil constitutionnel. La cérémonie se déroulera le samedi 1er février 2025 à Batouri, chef-lieu du département de la Kadey, dans la région de l'Est du Cameroun. Cette décision présidentielle rend hommage à un homme qui a marqué l'histoire politique et administrative du pays.

Emmanuel Bonde, décédé le 3 janvier 2024 à Yaoundé, était une figure emblématique de la vie publique camerounaise. Ancien Ministre de la Fonction publique, il a joué un rôle clé dans la modernisation de l'administration camerounaise. Son passage au Conseil constitutionnel a également renforcé son héritage en tant que défenseur des institutions et de l'État de droit.

Né à Batouri, Emmanuel Bonde a toujours gardé un lien fort avec sa région natale. C'est donc tout naturellement que ses obsèques se dérouleront dans cette localité, en présence des plus hautes autorités du pays, de sa famille et de ses proches. Cette cérémonie officielle témoigne de l'importance de son parcours et de l'impact de ses actions sur la vie politique et administrative camerounaise.

Les obsèques d'Emmanuel Bonde seront l'occasion de célébrer une carrière exceptionnelle. Nommé ministre à une époque charnière pour le Cameroun, il a contribué à la mise en place de réformes majeures dans la fonction publique. Son engagement en faveur de la transparence et de l'efficacité administrative a laissé une empreinte durable.

Au-delà de ses fonctions ministérielles, Emmanuel Bonde a également marqué son passage au Conseil constitutionnel. Son expertise juridique et son sens aigu de la justice ont permis de renforcer la crédibilité de cette institution essentielle à la démocratie camerounaise.

À l'annonce de son décès, de nombreux hommages ont afflué. Le président de la République a salué « un homme intègre, dévoué à la nation et à ses institutions ». Les anciens collègues et collaborateurs d'Emmanuel Bonde ont également partagé leurs souvenirs, soulignant son professionnalisme et son humanité.

Les obsèques officielles du 1er février 2025 seront donc un moment solennel pour rendre un dernier hommage à cet illustre fils du Cameroun. La cérémonie, qui se déroulera à Batouri, permettra à la population de la Kadey et de la région de l'Est de lui dire adieu dans la dignité.

En cette période de deuil, la nation camerounaise se souvient d'un homme qui a consacré sa vie au service public. Emmanuel Bonde restera dans les mémoires comme un modèle d'intégrité, de compétence et de dévouement.