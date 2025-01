Algérie: Bouira - Un centre d'excellence pour la formation spécialisé dans le textile et le cuir

Alger — Un centre national d'excellence pour la formation et le développement des compétences dans les métiers du textile et du cuir a été créé dans la wilaya de Bouira et sera "prochainement" inauguré, a indiqué, mardi, un communiqué du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique.

L'annonce de la création de ce centre, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a été faite mardi à Alger lors d'une rencontre entre les ministres de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Sifi Ghrieb et de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine El Mahdi Oualid avec des opérateurs économiques publics et privés activant dans les filières du textile et du cuir, tenue au siège du ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, précise-t-on de même source.

Cette réunion a été consacrée à l'examen de la mise en place de programmes de formation spécialisés pour le développement des compétences dans les métiers du textile, du cuir et des produits en cuir, vu le manque de main-d'œuvre qualifiée dans ces métiers, selon le communiqué.

Cette initiative a été favorablement accueillie par les industriels présents qui ont salué cette démarche, ajoute le ministère.

Ce centre figure parmi les centres d'excellence spécialisés dans les métiers relatifs à plusieurs branches et filières industrielles qui sont créées en coordination entre le ministère de l'Industrie et de la Production pharmaceutique et celui de la Formation et de l'Enseignement professionnels, précisent les deux ministres qui ont mis l'accent sur "la coordination totale entre les deux secteurs pour assurer la création de ces centres, en les dotant de tous les moyens et équipements nécessaires pour garantir aux jeunes générations une formation dans les meilleures conditions".