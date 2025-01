Algérie: Italie - Signature d'un protocole de coopération en matière de formation policière

L'Algérie et l'Italie ont signé un protocole de coopération en matière de formation policière, et ce, dans le cadre de la visite effectuée par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Brahim Merad en Italie, indique, mercredi, un communiqué du ministère.

"La visite de M. Merad en Italie a été ponctuée par la signature d'un protocole de coopération en matière de formation entre l'Ecole supérieure de Police "Ali-Tounsi" et l'Ecole italienne de formation des forces de police, signé par le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), M. Ali Badaoui et son homologue italien", a précisé la même source.

Cet accord, "premier du genre, constitue un nouveau cadre à même de renforcer la dynamique actuelle entre les secteurs de l'Intérieur des deux pays", selon le communiqué.

Il inclut des mécanismes pratiques pour l'échange d'expertises en matière de formation et de développement de compétences, et de méthodes de formation théorique et pratique, outre la formation des formateurs, notamment dans les nouveaux domaines, en réponse aux défis actuels, de même qu'il permet de réaliser des études conjointes dans les axes liés à l'action policière".

A cette occasion, il a également "été convenu de l'élaboration d'un plan d'action commun pour la mise en oeuvre du protocole, et ce, lors de la visite de responsables de la police italienne en Algérie prévue dans les semaines à venir", ajoute le communiqué.

Accompagné de M. Badaoui, M. Merad a visité l'unité des opérations centrales de Sécurité, où la délégation algérienne a reçu des explications sur le fonctionnement et les caractéristiques de cette unité, et a assisté à des exercices de simulation exécutés par les éléments de cette unité", conclut le communiqué.