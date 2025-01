Sénégal: Réalisation des objectifs de la « Vision Sénégal 2050 » - Le pays et l'UE travaillent pour un partenariat rénové

Un Dialogue de partenariat annuel entre les autorités sénégalaises et la Team Europe (l'Union européenne et ses Etats membres) s'est tenu, ce mardi 28 janvier, à Dakar. Cette première session de dialogue politique avec les nouvelles autorités sénégalaises, a permis d'approfondir les échanges entre le Sénégal et l'UE, pour un partenariat rénové, dans des domaines d'intérêt commun.

Selon un communiqué récapitulatif du déroulement des travaux de cette rencontre, les échanges ont porté sur la manière dont l'UE et le Sénégal peuvent travailler ensemble en vue de réaliser les objectifs de la « Vision Sénégal 2050», en particulier en matière de compétitivité de l'économie, de qualité du capital humain, d'un aménagement et d'un développement durable du pays. Ainsi, les deux parties ont aussi échangé sur la gouvernance, les Droits humains, la sécurité régionale, ainsi que les questions migratoires.

Cette réunion à laquelle participaient les Ambassadeurs de la Team Europe. M. Amadou Chérif DIOUF, Secrétaire d'Etat aux Sénégalais de l'Extérieur, a été co-présidé Mme Yassine FALL, Ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères et M. Jean-Marc PISANI, Ambassadeur de l'UE au Sénégal.

A cette occasion, les Représentants des départements ministériels concernés ont présenté quelques aspects de la situation économique et financière du Sénégal, et la place de la bonne gouvernance et des Droits humains dans la « Vision Sénégal 2050 ». Dans le même sillage la création d'emplois et l'accès à une formation de qualité pour les jeunes et les femmes ont été discutés par les deux parties, ainsi que les questions sécuritaires et d'intégration régionale.

A cet effet, l'UE a saisi cette opportunité pour présenter aux autorités sénégalaises la mise en oeuvre de la stratégie Global Gateway qui promeut, notamment, des infrastructures durables dans le domaine du transport et de l'énergie. Par ailleurs, l'UE a proposé une approche holistique dans la gestion de la migration légale et encadrée et la lutte contre la migration irrégulière.

Ainsi, à l'issue de cette session d'échanges, les deux parties ont convenu de poursuivre les discussions dans le cadre de dialogues sectoriels réguliers.