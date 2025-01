Tunisie: CSS - La bonne recette pour gagner

Les Sfaxiens n'ont d'autre solution que de démarrer leur match contre l'ASG à fond pour retrouver le goût de la victoire.

La défaite lors de la quinzième et dernière journée de la phase aller contre l'Etoile a mis fin aux espoirs des Sfaxiens de pouvoir se battre jusqu'au bout pour une place qualificative à une compétition africaine. Logiquement, cet objectif et cette ambition, déclarés par Lassâad Dridi depuis qu'il a pris les manettes des «Noir et Blanc», ont été enterrés après le maigre point grappillé dans les deux rencontres-clés contre le CAB et l'ESS. Avec 18 points en 15 matches (4 victoires, 6 matches nuls et 5 défaites), on a eu la confirmation qu'aucun entraîneur, quels que soient son statut et son vécu, ne peut faire grand-chose avec un effectif actuel modeste et réduit après toutes les erreurs du casting au mercato estival effectué par Alexandre Santos et Mohamed Selim Ben Othman.

Le comité directeur, ou plus exactement ce qu'il en reste après la démission de Mohamed Ali Toumi qui n'a pas pu meubler seul le grand vide laissé par Abdelaziz Makhloufi et Hassen Chaâbane, tente de réparer les dégâts avec la résiliation officialisée des contrats de Gianni D'Angelo, Rubin Hebaj et Salah Harrabi pour libérer des places pour le mercato d'hiver après la levée imminente de l'interdiction de recrutement. Mais trop tard pour rattraper tout le chemin perdu.

Une équipe d'attaque d'entrée.

Lassaâd Dridi a, certes, réussi un bon travail au niveau mental mais, techniquement et tactiquement, il n'est pas parvenu à la grande métamorphose dans le jeu. Il n'a pas retenu les leçons de la principale erreur de son prédécesseur Alexandre Santos : l'entame timide des matches et le réveil tardif en seconde mi-temps alors que les carottes sont déjà cuites. Aussi bien contre le CAB que contre l'Etoile, Lassaâd Dridi n'a pas eu cette audace de mettre une équipe d'attaque dès le coup d'envoi pour annoncer la couleur d'entrée et trouver le chemin du but avant son adversaire.

Avec un système de jeu fort attentiste et plus équilibré qu'il ne le fallait, une défense très repliée et sans aucun apport sur les deux couloirs, un milieu à deux récupérateurs (Conté et Traoré) sans génie dans la projection vers l'avant et une seule pointe isolée (Haj Hassen, Habboubi ou Ben Ali ), on ne pouvait pas s'attendre à mieux au niveau de l'animation offensive. La deuxième mi-temps contre l'Etoile, comme celle auparavant contre le CAB, plus fertile en occasions de but, a montré la bonne recette pour se donner les moyens de gagner un match. Contre la Zliza de Gabès, un adversaire à la portée avec tous les problèmes qu'il connaît à l'heure actuelle, Lassaâd Dridi n'a plus le droit, pour ce match retard de la première journée, de se tromper d'approche de rencontre ni de combat.