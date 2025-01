Tunisie: ASG - Redresser la barre

Même sans être au grand complet, la Zliza jouera sans complexe à Sfax pour s'octroyer au moins un point.

Après l'échec des négociations avec Jamel Khcharem pour remplacer Chiheb Ellili, les responsables du Carrelage de Gabès ont finalement fait confiance à un enfant du club que la folie d'engager un nouvel entraîneur qui ne connaît pas l'état des lieux et qui pourrait s'en aller dès que ça ne marche pas. Leur choix s'est, en effet, porté sur Mohamed Temri pour le faire revenir trois ans après son expérience comme entraîneur de l'equipe première afin de prendre les rênes du groupe des "Rouge et Noir". Il travaillera en duo avec Ahmed Ouederni qui a assuré l'intérim depuis le départ de Chiheb Ellili.

«Ma priorité est de faire revenir la confiance dans le camp de la Zliza. Avec 14 points, même si nous ne sommes qu'à quatre longueurs d'avance sur le quinzième relégable, il n' y a pas le feu à la maison et il n' y a pas lieu de paniquer. Notre objectif, qui est le maintien, nous n'aurons aucune difficulté à l'assurer même avec nos moyens actuels», a-t-il déclaré avant sa première séance d'entraînement. Un discours optimiste après les nombreux départs dans l'effectif et le peu de moyens financiers pour l'étoffer de nouveau ?

Ça pourrait être le cas même si ce message est nécessaire pour chasser le doute qui est en train de s'installer dans le groupe avant l'entame de la phase retour. Avec un déplacement aussi périlleux à Sfax pour affronter un CSS en panne de résultats et devant le besoin urgent de rachat. «J'ai toujours tablé sur le collectif, l'esprit de solidarité dans le groupe plus que sur les individualités incapables à elles seules de faire la différence, a confié le nouveau commandant du bateau de la Zliza. On va négocier cette phase match par match, corriger au fur et à mesure des prestations de mes joueurs, des résultats réalisés et des enseignements que chaque partie nous force à tirer».

Capables de faire la surprise

Bien qu'amoindri par quelques départs et l'interdiction de recrutement dont la levée n'est pas assurée avant le 31 janvier, l'ASG est capable de faire bonne figure dans ce match inaugural de la deuxième moitié de championnat, à même d'aspirer à rentrer avec un résultat positif.

Dans un match ouvert, le Carrelage joue bien en contre avec des joueurs très rapides dans la transition.

A condition de ne pas être une nouvelle fois trahi par une défense qui est le maillon faible de son dispositif malgré le très bon dernier rempart qu'est le gardien Abdelkader Chouaya. «Nous ne devons pas prendre de but, car nous serons en très mauvaise posture et assez vulnérables si nous sommes obligés de courir derrière le score, précise Mohamed Temri. Par contre, si nous arrivons à marquer les premiers, nous serons en mesure de créer la surprise et de l'emporter. Notre mission à Sfax n'est donc pas impossible».