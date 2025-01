Maroc: Impériales Week 2025 - Le capital humain, clé de voûte des nouveaux modèles économiques (M. Zidane)

Casablanca — Le capital humain est la clé de voûte des nouveaux modèles économiques et représente un pilier essentiel du triptyque "People, Business and Tech", illustrant le concept du "Paradigm Shift". C'est ce qu'a affirmé, mardi à Casablanca, le ministre délégué chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, lors de la cérémonie d'ouverture de la 8e édition des Impériales Week.

Placée sous le thème "The Paradigm Shift - Business, People & Tech", l'édition 2025 des Impériales Week met en lumière les transformations majeures qui redéfinissent les dynamiques économiques, humaines et technologiques.

Dans son allocution, M. Zidane a appelé à investir dans la formation des jeunes talents et à soutenir les entrepreneurs pour relever les défis et saisir les opportunités qu'offre une ère marquée par la transition numérique et durable.

Le ministre a également rappelé que le Maroc traverse une phase de transformations profondes, marquée par des avancées technologiques majeures, notamment dans les domaines de l'intelligence artificielle (IA) et de la transition vers une économie verte et durable.

M. Zidane a insisté sur la nécessité de canaliser ces transformations pour construire un avenir plus inclusif et plus durable. "Le Maroc dispose d'une vision stratégique claire pour cette nouvelle ère, et notre priorité est d'assurer que ces transformations bénéficient à l'ensemble de la société, en renforçant l'attractivité du pays en tant que hub économique et technologique".

De son côté, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a affirmé que les investissements et l'attractivité d'un pays reposent largement sur des efforts de communication efficaces, tant au niveau national qu'international.

Dans une allocution lue en son nom par Mustapha Amedjar, directeur de la Communication et des Relations publiques au ministère, M. Bensaid a également mis en exergue l'importance des industries culturelles et créatives, qu'il considère comme un levier stratégique pour l'économie marocaine.

Dans cette optique, M. Bensaid a rappelé que le ministère a initié plusieurs projets structurants, notamment dans le secteur du gaming, avec la création de la Cité du Gaming et l'organisation d'un salon dédié à Rabat, visant à positionner le Maroc comme un acteur régional dans ce domaine en pleine croissance.

Il a également insisté sur le rôle clé de la publicité, qu'il a qualifiée de secteur transversal à la culture et à la communication. À cet effet, il a annoncé la tenue des premières "Assises nationales sur la publicité" en 2025, une initiative visant à structurer le secteur de la publicité et à en faire un vecteur de développement économique.

Pour sa part, le président de l'Association "Les Impériales", Anouar Sabri, a indiqué que l'édition 2025 des Impériales Week se situe dans un contexte de transformation accélérée.

"Le Paradigm Shift, thématique centrale de cette édition, repose sur trois piliers fondamentaux : le business, les personnes et la technologie. L'industrie doit s'adapter aux évolutions constantes du marché, tout en restant profondément humaine et connectée à ses valeurs", a-t-il fait savoir.

M. Sabri a également insisté sur la capacité de l'Association à évoluer en réponse aux besoins du secteur, soutenant que chaque édition des Impériales est une "capsule temporelle" qui permet de capter les grandes tendances et de réfléchir aux défis de demain.

Le président de l'Association a évoqué, par ailleurs, la nécessité de repenser les marques à l'ère du numérique et de la technologie, rappelant qu'en 2019, les Impériales avaient mis l'accent sur les défis que les marques rencontrent face aux évolutions technologiques, alors qu'en 2020, les débats s'étaient orientés vers la manière dont ces marques pouvaient se réinventer pour s'adapter aux nouvelles réalités.

La 8è édition des Impériales Week met en avant les transformations qui redéfinissent les métiers de la communication, du marketing, des médias, du digital et de l'événementiel.

Cet événement célèbre également, comme à l'accoutumée, l'excellence à travers les trophées "Les Étoiles", avec 8 catégories principales et 27 sous-catégories, reconnaissant les meilleures campagnes de 2024.

La cérémonie de remise des prix, accompagnée d'un Showreel des campagnes nominées, constitue l'un des temps forts de la semaine, clôturée par la soirée de gala où se retrouveront les professionnels, les talents et les décideurs de l'écosystème.